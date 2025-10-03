Рейтинг@Mail.ru
Эстония пригрозила России противокорабельными ракетами
13:51 03.10.2025
Эстония пригрозила России противокорабельными ракетами
Эстония пригрозила России противокорабельными ракетами - РИА Новости, 03.10.2025
Эстония пригрозила России противокорабельными ракетами
Эстония угрожает России противокорабельными ракетами в ответ на якобы нарушение своего воздушного пространства, сообщает газета Telegraph со ссылкой на канцлера РИА Новости, 03.10.2025
Эстония пригрозила России противокорабельными ракетами

Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Эстония угрожает России противокорабельными ракетами в ответ на якобы нарушение своего воздушного пространства, сообщает газета Telegraph со ссылкой на канцлера эстонского МИД Йонатана Всевиова.
НАТО 23 сентября обещала дать решительный ответ на предполагаемое нарушение воздушных границ стран альянса. При этом альянс заявил, что будет реагировать "там, тогда и в той форме, как сочтём нужным".
Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии, пишут СМИ
2 октября, 05:33
Всевиов в интервью изданию указал на то, что это формулировка крайне важна, она означает, что ответные меры могут не относиться к воздушному пространству, а коснуться другой сферы.
"Дипломат подчеркнул наличие у своей страны противокорабельных ракет с радиусом в 300 километров, что составляет "большую часть Балтийского моря", - говорится в публикации.
Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
Эстония напрашивается на свою последнюю войну с Россией
19 июня, 08:00
 
