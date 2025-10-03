Рейтинг@Mail.ru
15:11 03.10.2025 (обновлено: 15:41 03.10.2025)
РЭЦ рассказал, как обеспечить безопасность расчетов при экспорте
РЭЦ рассказал, как обеспечить безопасность расчетов при экспорте
экономика, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. При выходе на экспорт российским компаниям необходимо проверить свою готовность к экспорту, наличие ресурсов для продвижения, учитывать ключевые риски и проверять благонадежность контрагентов, рассказал директор по клиентской работе Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Алексей Мудраков на конференции по защите и монетизации софта GuardConf, организованной российский разработчиком решений в области защиты и лицензирования программного обеспечения Guardant.
"Выходя на международные рынки, важно учитывать долгосрочную перспективу развития и тщательно управлять ключевыми рисками - от проверки благонадежности контрагента до анализа безопасности платежных маршрутов. Для минимизации платежных рисков целесообразно использовать страховые инструменты ЭКСАР, а при проведении международных расчетов - воспользоваться предложениями платформы-маркетплейса альтернативных расчетов, разработанной при поддержке РЭЦ", – сказал Мудраков в ходе дискуссии "Экспорт: практический опыт".
ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности ЭКСАР - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом, в 2022 году, в ответ на новые вызовы правительство РФ расширило полномочия ЭКСАР до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
 
