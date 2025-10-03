РЭЦ рассказал, как обеспечить безопасность расчетов при экспорте

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. При выходе на экспорт российским компаниям необходимо проверить свою готовность к экспорту, наличие ресурсов для продвижения, учитывать ключевые риски и проверять благонадежность контрагентов, рассказал директор по клиентской работе Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Алексей Мудраков на конференции по защите и монетизации софта GuardConf, организованной российский разработчиком решений в области защиты и лицензирования программного обеспечения Guardant.

"Выходя на международные рынки, важно учитывать долгосрочную перспективу развития и тщательно управлять ключевыми рисками - от проверки благонадежности контрагента до анализа безопасности платежных маршрутов. Для минимизации платежных рисков целесообразно использовать страховые инструменты ЭКСАР, а при проведении международных расчетов - воспользоваться предложениями платформы-маркетплейса альтернативных расчетов, разработанной при поддержке РЭЦ", – сказал Мудраков в ходе дискуссии "Экспорт: практический опыт".