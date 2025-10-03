https://ria.ru/20251003/eksport-2046190968.html
РЭЦ рассказал, как обеспечить безопасность расчетов при экспорте
РЭЦ рассказал, как обеспечить безопасность расчетов при экспорте - РИА Новости, 03.10.2025
РЭЦ рассказал, как обеспечить безопасность расчетов при экспорте
При выходе на экспорт российским компаниям необходимо проверить свою готовность к экспорту, наличие ресурсов для продвижения, учитывать ключевые риски и... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T15:11:00+03:00
2025-10-03T15:11:00+03:00
2025-10-03T15:41:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046196621_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a3ce9c652a2f8652884f7a62ac0124c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046196621_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_eb5b69ab4f73932b38121d949ee26917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ рассказал, как обеспечить безопасность расчетов при экспорте
РЭЦ рассказал о критериях для безопасного выхода на экспорт
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. При выходе на экспорт российским компаниям необходимо проверить свою готовность к экспорту, наличие ресурсов для продвижения, учитывать ключевые риски и проверять благонадежность контрагентов, рассказал директор по клиентской работе Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Алексей Мудраков на конференции по защите и монетизации софта GuardConf, организованной российский разработчиком решений в области защиты и лицензирования программного обеспечения Guardant.
"Выходя на международные рынки, важно учитывать долгосрочную перспективу развития и тщательно управлять ключевыми рисками - от проверки благонадежности контрагента до анализа безопасности платежных маршрутов. Для минимизации платежных рисков целесообразно использовать страховые инструменты ЭКСАР, а при проведении международных расчетов - воспользоваться предложениями платформы-маркетплейса альтернативных расчетов, разработанной при поддержке РЭЦ", – сказал Мудраков в ходе дискуссии "Экспорт: практический опыт".
ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности ЭКСАР - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом, в 2022 году, в ответ на новые вызовы правительство РФ расширило полномочия ЭКСАР до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.