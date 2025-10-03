Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал приговор архиепископу Аджапахяну попыткой запугать церковь
20:22 03.10.2025
Эксперт назвал приговор архиепископу Аджапахяну попыткой запугать церковь
в мире
армения
ереван
россия
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
армения
ереван
россия
в мире, армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Власти Армении приговором архиепископу Микаэлу Аджапахяну пытаются запугать церковь и общество, посеять апатию, заявил РИА Новости руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.
В пятницу судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Адвокат назвал дело против архиепископа Аджапахяна правовым абсурдом
28 июня, 09:53
По словам эксперта, приговор был ожидаемым, учитывая ту кампанию, которую премьер Армении Никол Пашинян начал против Армянской апостольской церкви.
"Это, с одной стороны, попытка запугать церковь, учитывая, что владыка Микаэл - очень известный и популярный епископ. С другой стороны - запугать общество, внушить ему апатию, убежденность, что с этой властью невозможно бороться, и она будет делать то, что захочет", - заявил Халатян.
Он добавил также, что Запад закрывая глаза на все нарушения прав человека со стороны действующих властей Армении, оказывает поддержку действиям Пашиняна. "Это фактически означает, что ему дан карт-бланш на борьбу с оппозицией и несогласными с его курсом", - отметил эксперт.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Архиепископ Аджапахян отверг обвинения СК Армении
15 августа, 16:36
 
В мире, Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
 
 
