Эксперт назвал приговор архиепископу Аджапахяну попыткой запугать церковь

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян во время оглашения приговора в зале суда в Ереване

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян во время оглашения приговора в зале суда в Ереване

ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Власти Армении приговором архиепископу Микаэлу Аджапахяну пытаются запугать церковь и общество, посеять апатию, заявил РИА Новости руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

В пятницу судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.

"Это, с одной стороны, попытка запугать церковь, учитывая, что владыка Микаэл - очень известный и популярный епископ. С другой стороны - запугать общество, внушить ему апатию, убежденность, что с этой властью невозможно бороться, и она будет делать то, что захочет", - заявил Халатян.

Он добавил также, что Запад закрывая глаза на все нарушения прав человека со стороны действующих властей Армении, оказывает поддержку действиям Пашиняна. "Это фактически означает, что ему дан карт-бланш на борьбу с оппозицией и несогласными с его курсом", - отметил эксперт.

Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.

Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.