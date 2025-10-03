Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему литовский министр не ответил на вопрос о Крыме - РИА Новости, 03.10.2025
18:37 03.10.2025
Эксперт объяснил, почему литовский министр не ответил на вопрос о Крыме
Эксперт объяснил, почему литовский министр не ответил на вопрос о Крыме - РИА Новости, 03.10.2025
Эксперт объяснил, почему литовский министр не ответил на вопрос о Крыме
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс, который не смог ответить на... РИА Новости, 03.10.2025
в мире
республика крым
россия
украина
николай межевич
оон
республика крым
россия
украина
в мире, республика крым, россия, украина, николай межевич, оон
В мире, Республика Крым, Россия, Украина, Николай Межевич, ООН
Эксперт объяснил, почему литовский министр не ответил на вопрос о Крыме

Межевич: Адомавичюс не смог ответить на вопрос о Крыме ради будущей карьеры

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс, который не смог ответить на вопрос о принадлежности Крыма, мог сделать это специально, чтобы сохранить возможность для политической карьеры в будущем, после украинского конфликта.
В пятницу портал LRT (Литовское радио и телевидение) сообщил, что назначенный неделю назад министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс уходит в отставку из-за отказа ответить на вопрос "Чей Крым?" Министр в интервью порталу lrytas.lt не смог сразу ответить на вопрос о том, кому принадлежит Крым, и обвинил журналистку в провокации, после чего премьер-министр Инги Ругинене потребовала, чтобы Адомавичюс ушел в отставку.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Госдуме предостерегли Киев от наступления на Крым
Вчера, 13:03
"Это может быть и желание человека, который вовремя понял, что не все так просто с Украиной, и решил сделать шаг в сторону, чтобы сохранить для себя возможность политической карьеры на какую-то перспективу", - заявил Межевич РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что уровень информационной диктатуры в странах Балтики очень высок, и за ответ, что Крым российский, граждан могут "спокойно отправить в тюрьму или психиатрическую лечебницу". "Однако, если не дать какого-либо конкретного ответа, то появляется возможность переоткрыть для себя политическую карьеру", - считает Межевич.
Адомавичюс вступил в должность министра культуры 25 сентября в составе нового правительства Литвы от левой популистской партии "Заря Немана". Его кандидатура вызывала наибольшие споры среди всех новых членов литовского кабмина, поскольку он ранее занимался продажей макаронных изделий и не имел отношения к культуре. Деятели культуры в прошлый четверг провели в Вильнюсе митинг против его назначения.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Крыму назвал заявление экс-министра обороны Британии призывом к геноциду
Вчера, 18:27
 
В миреРеспублика КрымРоссияУкраинаНиколай МежевичООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
