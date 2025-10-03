Эксперт объяснил, почему литовский министр не ответил на вопрос о Крыме

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс, который не смог ответить на вопрос о принадлежности Крыма, мог сделать это специально, чтобы сохранить возможность для политической карьеры в будущем, после украинского конфликта.

В пятницу портал LRT (Литовское радио и телевидение) сообщил, что назначенный неделю назад министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс уходит в отставку из-за отказа ответить на вопрос "Чей Крым?" Министр в интервью порталу lrytas.lt не смог сразу ответить на вопрос о том, кому принадлежит Крым, и обвинил журналистку в провокации, после чего премьер-министр Инги Ругинене потребовала, чтобы Адомавичюс ушел в отставку.

"Это может быть и желание человека, который вовремя понял, что не все так просто с Украиной, и решил сделать шаг в сторону, чтобы сохранить для себя возможность политической карьеры на какую-то перспективу", - заявил Межевич РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что уровень информационной диктатуры в странах Балтики очень высок, и за ответ, что Крым российский, граждан могут "спокойно отправить в тюрьму или психиатрическую лечебницу". "Однако, если не дать какого-либо конкретного ответа, то появляется возможность переоткрыть для себя политическую карьеру", - считает Межевич

Адомавичюс вступил в должность министра культуры 25 сентября в составе нового правительства Литвы от левой популистской партии "Заря Немана". Его кандидатура вызывала наибольшие споры среди всех новых членов литовского кабмина, поскольку он ранее занимался продажей макаронных изделий и не имел отношения к культуре. Деятели культуры в прошлый четверг провели в Вильнюсе митинг против его назначения.