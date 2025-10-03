Рейтинг@Mail.ru
11:12 03.10.2025
Ефимов: представители около 100 рабочих профессий строят метро Москвы
Ефимов: представители около 100 рабочих профессий строят метро Москвы
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В строительстве метро Москвы принимают участие представители около 100 рабочих профессий и несколько трудовых династий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что строительство новых объектов метрополитена является одной из важнейших задач города. Сейчас в Москве реализуют проекты строительства Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.
"На различных объектах метро Москвы сейчас трудятся представители около 100 рабочих профессий – это примерно 11 тысяч человек. Как мужчины, так и женщины задействованы в самых разных процессах – от проходки щитов до архитектурной отделки. Кроме того, в строительстве столичного метро участвуют несколько трудовых династий – Яровые, Цеценко, Егоровы, Сатышевы и другие", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Также в строительстве метро задействованы проходчик, бетонщик, арматурщик, электрослесарь – монтажник горнопроходческого оборудования. Кроме того, работ выполняют электромонтажник, электросварщик ручной сварки, штукатур, стропальщик, горнорабочий и представители других профессий, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил специалистов с Днем метростроителя.
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
