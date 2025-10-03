Ефимов: представители около 100 рабочих профессий строят метро Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В строительстве метро Москвы принимают участие представители около 100 рабочих профессий и несколько трудовых династий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он отметил, что строительство новых объектов метрополитена является одной из важнейших задач города. Сейчас в Москве реализуют проекты строительства Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.

"На различных объектах метро Москвы сейчас трудятся представители около 100 рабочих профессий – это примерно 11 тысяч человек. Как мужчины, так и женщины задействованы в самых разных процессах – от проходки щитов до архитектурной отделки. Кроме того, в строительстве столичного метро участвуют несколько трудовых династий – Яровые, Цеценко, Егоровы, Сатышевы и другие", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Также в строительстве метро задействованы проходчик, бетонщик, арматурщик, электрослесарь – монтажник горнопроходческого оборудования. Кроме того, работ выполняют электромонтажник, электросварщик ручной сварки, штукатур, стропальщик, горнорабочий и представители других профессий, добавляется в пресс-релизе.