https://ria.ru/20251003/efimov-2045959709.html
Ефимов: представители около 100 рабочих профессий строят метро Москвы
Ефимов: представители около 100 рабочих профессий строят метро Москвы - РИА Новости, 03.10.2025
Ефимов: представители около 100 рабочих профессий строят метро Москвы
В строительстве метро Москвы принимают участие представители около 100 рабочих профессий и несколько трудовых династий, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:12:00+03:00
2025-10-03T11:12:00+03:00
2025-10-03T11:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg
https://ria.ru/20251002/efimov-2045827999.html
https://ria.ru/20251002/efimov-2045697715.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52a8613385e77a11925e5047514d3691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: представители около 100 рабочих профессий строят метро Москвы
Ефимов: представители около 100 рабочих профессий строят московское метро
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В строительстве метро Москвы принимают участие представители около 100 рабочих профессий и несколько трудовых династий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что строительство новых объектов метрополитена является одной из важнейших задач города. Сейчас в Москве реализуют проекты строительства Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.
"На различных объектах метро Москвы сейчас трудятся представители около 100 рабочих профессий – это примерно 11 тысяч человек. Как мужчины, так и женщины задействованы в самых разных процессах – от проходки щитов до архитектурной отделки. Кроме того, в строительстве столичного метро участвуют несколько трудовых династий – Яровые, Цеценко, Егоровы, Сатышевы и другие", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Также в строительстве метро задействованы проходчик, бетонщик, арматурщик, электрослесарь – монтажник горнопроходческого оборудования. Кроме того, работ выполняют электромонтажник, электросварщик ручной сварки, штукатур, стропальщик, горнорабочий и представители других профессий, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил специалистов с Днем метростроителя.