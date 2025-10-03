МВД сообщило подробности смертельного ДТП во Владимирской области

«

"Уточненная информация о дорожно-транспортном происшествии в Гусь-Хрустальном районе… В результате ДТП оба водителя автомобилей, а также две пассажирки KIA и один пассажир "УАЗ" погибли. Еще двое пассажиров транспортных средств направлены в медицинское учреждение", - сообщили журналистам в пресс-службе.