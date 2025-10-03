Рейтинг@Mail.ru
МВД сообщило подробности смертельного ДТП во Владимирской области
17:22 03.10.2025 (обновлено: 17:32 03.10.2025)
МВД сообщило подробности смертельного ДТП во Владимирской области
МВД сообщило подробности смертельного ДТП во Владимирской области - РИА Новости, 03.10.2025
МВД сообщило подробности смертельного ДТП во Владимирской области
Пять человек, по уточненной информации, погибли в ДТП в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, двое пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
происшествия, гусь-хрустальный район, владимирская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
МВД сообщило подробности смертельного ДТП во Владимирской области

Во Владимирской области столкнулись 2 машины, водители и 3 пассажиров погибли

© РИА НовостиПоследствия ДТП в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области
Последствия ДТП в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости
Последствия ДТП в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области
БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Пять человек, по уточненной информации, погибли в ДТП в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, двое пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Ранее ведомство информировало, что в Гусь-Хрустальном районе столкнулись легковой и грузопассажирский автомобили, один из которых загорелся. Сообщалось о четырех погибших, а также трех пострадавших гражданах.
«
"Уточненная информация о дорожно-транспортном происшествии в Гусь-Хрустальном районе… В результате ДТП оба водителя автомобилей, а также две пассажирки KIA и один пассажир "УАЗ" погибли. Еще двое пассажиров транспортных средств направлены в медицинское учреждение", - сообщили журналистам в пресс-службе.
По предварительной информации, водитель автомобиля KIA выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем "УАЗ", отметили в ведомстве.
