https://ria.ru/20251003/dtp-2046239734.html
МВД сообщило подробности смертельного ДТП во Владимирской области
МВД сообщило подробности смертельного ДТП во Владимирской области - РИА Новости, 03.10.2025
МВД сообщило подробности смертельного ДТП во Владимирской области
Пять человек, по уточненной информации, погибли в ДТП в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, двое пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:22:00+03:00
2025-10-03T17:22:00+03:00
2025-10-03T17:32:00+03:00
происшествия
гусь-хрустальный район
владимирская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046239594_0:97:1020:671_1920x0_80_0_0_b0f13d7d6b3252e119e925138e288179.jpg
https://ria.ru/20250616/dtp-2023037820.html
гусь-хрустальный район
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046239594_0:1:1020:766_1920x0_80_0_0_1ffd8dd90c05fab57e002d0894187102.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гусь-хрустальный район, владимирская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
МВД сообщило подробности смертельного ДТП во Владимирской области
Во Владимирской области столкнулись 2 машины, водители и 3 пассажиров погибли
БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Пять человек, по уточненной информации, погибли в ДТП в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, двое пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Ранее ведомство информировало, что в Гусь-Хрустальном районе столкнулись легковой и грузопассажирский автомобили, один из которых загорелся. Сообщалось о четырех погибших, а также трех пострадавших гражданах.
«
"Уточненная информация о дорожно-транспортном происшествии в Гусь-Хрустальном районе… В результате ДТП оба водителя автомобилей, а также две пассажирки KIA и один пассажир "УАЗ" погибли. Еще двое пассажиров транспортных средств направлены в медицинское учреждение", - сообщили журналистам в пресс-службе.
По предварительной информации, водитель автомобиля KIA выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем "УАЗ", отметили в ведомстве.