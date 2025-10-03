Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области автомобиль загорелся после ДТП, есть погибшие
16:13 03.10.2025 (обновлено: 20:00 03.10.2025)
Во Владимирской области автомобиль загорелся после ДТП, есть погибшие
На трассе во Владимирской области после ДТП загорелся автомобиль, погибли пять человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. РИА Новости, 03.10.2025
происшествия
гусь-хрустальный
владимирская область
гусь-хрустальный
владимирская область
гусь-хрустальный, владимирская область
Происшествия, Гусь-Хрустальный, Владимирская область
БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. На трассе во Владимирской области после ДТП загорелся автомобиль, погибли пять человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
"По предварительной информации, около 14:20 на 399-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" столкнулись легковой и грузопассажирский автомобили, один из которых загорелся", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что автомобиль KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с "УАЗом".
Погибли оба водителя, две пассажирки KIA и один пассажир "УАЗа". Еще двое пассажиров получили ранения, их доставили в больницу.
