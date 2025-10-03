Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о дронах над аэропортом в Мюнхене и объектом бундесвера - РИА Новости, 03.10.2025
20:22 03.10.2025
СМИ рассказали о дронах над аэропортом в Мюнхене и объектом бундесвера
СМИ рассказали о дронах над аэропортом в Мюнхене и объектом бундесвера - РИА Новости, 03.10.2025
СМИ рассказали о дронах над аэропортом в Мюнхене и объектом бундесвера
Замеченные над аэропортом в Мюнхене неизвестные дроны якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от...
СМИ рассказали о дронах над аэропортом в Мюнхене и объектом бундесвера

Bild: дроны над аэропортом в Мюнхене могли летать и над объектом бундесвера

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Замеченные над аэропортом в Мюнхене неизвестные дроны якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города, утверждает газета Bild со ссылкой на собственную информацию.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения.
Полиция в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Датская полиция прокомментировала инцидент с БПЛА у аэропорта Копенгагена
23 сентября, 09:39
"Первые дроны были замечены уже в 19.30 (20.30 мск) над аэродромом в Эрдинге. Там есть инновационный центр бундесвера, где испытываются дроны нового поколения… В 20.30 (21.30 мск) дроны были замечены в аэропорту (Мюнхена)", - говорится в материале.
"До шести" БПЛА пролетели над аэропортом, хотя бундесвер подтверждает информацию только о пяти из них, утверждает издание.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев, за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Глава МО Бельгии не знает, были ли дроны над военной базой российскими
Вчера, 16:49
 
