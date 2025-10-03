СМИ рассказали о дронах над аэропортом в Мюнхене и объектом бундесвера

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Замеченные над аэропортом в Мюнхене неизвестные дроны якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города, утверждает газета Bild со ссылкой на собственную информацию.
"Первые дроны были замечены уже в 19.30 (20.30 мск) над аэродромом в Эрдинге. Там есть инновационный центр бундесвера, где испытываются дроны нового поколения… В 20.30 (21.30 мск) дроны были замечены в аэропорту (Мюнхена)", - говорится в материале.
"До шести" БПЛА пролетели над аэропортом, хотя бундесвер подтверждает информацию только о пяти из них, утверждает издание.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.