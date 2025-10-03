ВС России с помощью дронов уничтожили танк ВСУ

ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа заманил в засаду у населенного пункта Новое Шахово (ДНР) и, используя ударные беспилотники "Молния-2" и FPV-дроны, уничтожил защищенный от дронов украинский танк Т-64БМ "Булат" вместе с его экипажем, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс".

"Расчет ударных БПЛА 56-го ОБСПН 51-й армии Южного военного округа, действуя в ДНР в районе поселка Новое Шахово, выследил и заманил в ловушку украинский танк Т-64БМ "Булат", имевший тяжелую антидроновую защиту. Танк ВСУ, преследуемый и загоняемый в западню одновременно несколькими российскими FPV-дронами, двигался по "открытке" с большой скоростью. За общей картиной боя наблюдал российский разведывательный коптер. В лоб "Булату", то есть в его переднюю полусферу, спецназовцы-беспилотчики ударили с помощью БПЛА "Молния-2" с мощным противотанковым зарядом", - сказал боец Южного военного округа с позывным "Икс".

По начавшей терять скорость бронемашине противника последовательно отработали еще 2 ударных FPV-дрона с кумулятивными зарядами - в корму и в левый борт, сообщил военный.

"Когда вражеская машина осталась без хода, ее последовательно добили ударами еще 4 FPV-дронов. Снятые с разведывательного коптера кадры объективного контроля свидетельствуют о том, что украинский танк был успешно ликвидирован вместе с экипажем и восстановлению он уже не подлежит. Таким образом, расчет БПЛА заманил танк противника в засаду, и, преодолев РЭБ и антидроновые сети врага, полностью его сжег", - сообщил агентству офицер с позывным "Икс".

Видео объективного контроля, снятое с FPV-дронов и разведывательных коптеров, передано в распоряжение РИА Новости.

Офицер пояснил, что такое количество ударных БПЛА, какое было затрачено на данный танк, обусловлено, с одной стороны, необходимостью гарантировано уничтожить цель, с другой, множеством слоев защиты, которые противник, по примеру ВС РФ , стал наваривать на свою бронетехнику и которые нужно пробить.