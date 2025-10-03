Рейтинг@Mail.ru
ВС России с помощью дронов уничтожили танк ВСУ - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 03.10.2025 (обновлено: 22:10 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/drony-2046276073.html
ВС России с помощью дронов уничтожили танк ВСУ
ВС России с помощью дронов уничтожили танк ВСУ - РИА Новости, 03.10.2025
ВС России с помощью дронов уничтожили танк ВСУ
Расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа заманил в засаду у населенного пункта Новое Шахово... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T20:14:00+03:00
2025-10-03T22:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046282642_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f703286e523bcb8f893524a6d72de55c.jpg
https://ria.ru/20251003/spetsoperatsiya-2046079399.html
https://ria.ru/20251002/spetsoperatsiya-2045756220.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российские БПЛА заманили в засаду и уничтожили танк ВСУ Т-64БМ "Булат"
Расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии ЮВО заманил в засаду у населенного пункта Новое Шахово (ДНР) и, используя ударные беспилотники "Молния-2" и FPV-дроны, уничтожил защищенный от дронов украинский танк Т-64БМ "Булат" вместе с его экипажем, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс"
2025-10-03T20:14
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046282642_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_288da042623eaee1cb2297838d0f17a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России с помощью дронов уничтожили танк ВСУ

Российские БПЛА заманили в засаду и уничтожили танк ВСУ Т-64БМ "Булат"

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа заманил в засаду у населенного пункта Новое Шахово (ДНР) и, используя ударные беспилотники "Молния-2" и FPV-дроны, уничтожил защищенный от дронов украинский танк Т-64БМ "Булат" вместе с его экипажем, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс".
"Расчет ударных БПЛА 56-го ОБСПН 51-й армии Южного военного округа, действуя в ДНР в районе поселка Новое Шахово, выследил и заманил в ловушку украинский танк Т-64БМ "Булат", имевший тяжелую антидроновую защиту. Танк ВСУ, преследуемый и загоняемый в западню одновременно несколькими российскими FPV-дронами, двигался по "открытке" с большой скоростью. За общей картиной боя наблюдал российский разведывательный коптер. В лоб "Булату", то есть в его переднюю полусферу, спецназовцы-беспилотчики ударили с помощью БПЛА "Молния-2" с мощным противотанковым зарядом", - сказал боец Южного военного округа с позывным "Икс".
Операторы FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ВС России забрасывают дроны в тыловые районы ВСУ
Вчера, 04:21
По начавшей терять скорость бронемашине противника последовательно отработали еще 2 ударных FPV-дрона с кумулятивными зарядами - в корму и в левый борт, сообщил военный.
"Когда вражеская машина осталась без хода, ее последовательно добили ударами еще 4 FPV-дронов. Снятые с разведывательного коптера кадры объективного контроля свидетельствуют о том, что украинский танк был успешно ликвидирован вместе с экипажем и восстановлению он уже не подлежит. Таким образом, расчет БПЛА заманил танк противника в засаду, и, преодолев РЭБ и антидроновые сети врага, полностью его сжег", - сообщил агентству офицер с позывным "Икс".
Видео объективного контроля, снятое с FPV-дронов и разведывательных коптеров, передано в распоряжение РИА Новости.
Офицер пояснил, что такое количество ударных БПЛА, какое было затрачено на данный танк, обусловлено, с одной стороны, необходимостью гарантировано уничтожить цель, с другой, множеством слоев защиты, которые противник, по примеру ВС РФ, стал наваривать на свою бронетехнику и которые нужно пробить.
"Однако мы все равно преодолеваем эти "мангалы", и в любом случае, суммарная стоимость затраченных на уничтожение этого "Булата" дронов значительно ниже, чем стоимость одного танка или даже ББМ врага", - подчеркнул "Икс".
Дрон Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВС России обнаружили польские камеры на сбитых украинских дронах
2 октября, 02:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала