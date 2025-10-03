https://ria.ru/20251003/dron-2046289953.html
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику - РИА Новости, 03.10.2025
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику
Дрон ВСУ атаковал работающую в поле сельхозтехнику в Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.10.2025
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
белгородский район
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
