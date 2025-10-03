В Белгородской области женщина обратилась за медпомощью после атаки дрона

БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Женщина обратилась за медицинской помощью после атаки дрона ВСУ в селе Головчино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В пятницу вечером губернатор рассказал, что в селе Головчино Грайворонского округа после детонации дрона в одном частном доме повреждены ворота и забор, в другом - остекление.

"Уточнённая информация о последствиях детонации дрона в селе Головчино Грайворонского округа. Женщина, почувствовав недомогание, вызвала скорую. Бригада оказала пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале