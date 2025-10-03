Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае жилой дом пострадал при атаке БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 03.10.2025 (обновлено: 14:51 03.10.2025)
В Пермском крае жилой дом пострадал при атаке БПЛА
В городе Березники в Пермском крае из-за атаки украинского беспилотника пострадал жилой дом, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2025
Жилой дом в Березниках в Пермском крае получил повреждения из-за атаки БПЛА

УФА, 3 окт — РИА Новости. В городе Березники в Пермском крае из-за атаки украинского беспилотника пострадал жилой дом, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в Telegram-канале.
«

"О ситуации в Березниках. По уточненной информации, ночью была осуществлена атака вражеских БПЛА. Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет", — написал он.

Кроме того, на предприятии "Азот" была короткая остановка технологического цикла, добавил губернатор. Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угрозы экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает, отметил Манохин.

Предприятие "Азот" специализируется на выпуске аммиачной селитры, аммиака технического, аммиачной воды, карбамида, азотной кислоты и других продуктов.

Жильцам пострадавшего дома предоставили маневренное жилье. Региональному Министерству труда и соцразвития поручено проработать вопрос компенсации потерянного имущества, средства на это выделят из краевого бюджета, заключил глава региона.
Согласно сводке Минобороны, минувшей ночью над территорией России сбили 20 украинских дронов.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
