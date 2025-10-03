В Пермском крае жилой дом пострадал при атаке БПЛА

"О ситуации в Березниках. По уточненной информации, ночью была осуществлена атака вражеских БПЛА. Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет", — написал он.

Кроме того, на предприятии "Азот" была короткая остановка технологического цикла, добавил губернатор. Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угрозы экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает, отметил Манохин.