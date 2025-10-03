https://ria.ru/20251003/dom-2046096123.html
В Пермском крае жилой дом пострадал при атаке БПЛА
В Пермском крае жилой дом пострадал при атаке БПЛА - РИА Новости, 03.10.2025
В Пермском крае жилой дом пострадал при атаке БПЛА
В городе Березники в Пермском крае из-за атаки украинского беспилотника пострадал жилой дом, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T08:59:00+03:00
2025-10-03T08:59:00+03:00
2025-10-03T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
березники
пермский край
дмитрий махонин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
березники
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857a73ea1386011e080649191bffa1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, березники, пермский край, дмитрий махонин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Березники, Пермский край, Дмитрий Махонин, Вооруженные силы Украины
В Пермском крае жилой дом пострадал при атаке БПЛА
Жилой дом в Березниках в Пермском крае получил повреждения из-за атаки БПЛА
УФА, 3 окт — РИА Новости.
В городе Березники в Пермском крае из-за атаки украинского беспилотника пострадал жилой дом, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в Telegram-канале
.
«
"О ситуации в Березниках. По уточненной информации, ночью была осуществлена атака вражеских БПЛА. Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет", — написал он.
Кроме того, на предприятии "Азот" была короткая остановка технологического цикла, добавил губернатор. Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угрозы экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает, отметил Манохин.
Предприятие "Азот" специализируется на выпуске аммиачной селитры, аммиака технического, аммиачной воды, карбамида, азотной кислоты и других продуктов.
Жильцам пострадавшего дома предоставили маневренное жилье. Региональному Министерству труда и соцразвития поручено проработать вопрос компенсации потерянного имущества, средства на это выделят из краевого бюджета, заключил глава региона.
Согласно сводке Минобороны, минувшей ночью над территорией России
сбили 20 украинских дронов.
ВСУ
ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям и предприятиям украинского ВПК.