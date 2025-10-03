Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую на откуп ЕС

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что призвал Владимира Путина не оставлять эту часть Боснии и Герцеговины на откуп ЕС.
"Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил: когда на мировом уровне будут закладываться основы мира и договоренностей, чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить", — сказал он телеканалу RT.
Накануне лидер боснийских сербов встретился с Путиным на полях дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Кризис в БиГ
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюрьмы и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос политика о замене отбывания срока денежным штрафом.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Политик заявил, что он и члены его правящей партии "Союз независимых социал-демократов" не будут участвовать в них. При этом он отказался покидать пост.
Почти одновременно с решением ЦИК парламент Республики Сербской проголосовал за проведение 25 октября референдума в поддержку президента. Вопрос звучит так: "Принимаете ли решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?".
