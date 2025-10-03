Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую на откуп ЕС

В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Политик заявил, что он и члены его правящей партии "Союз независимых социал-демократов" не будут участвовать в них. При этом он отказался покидать пост.