Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую на откуп ЕС
10:32 03.10.2025 (обновлено: 11:24 03.10.2025)
Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую на откуп ЕС
Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что призвал Владимира Путина не оставлять эту часть Боснии и Герцеговины на откуп ЕС. РИА Новости, 03.10.2025
в мире, брюссель, республика сербская, россия, владимир путин, милорад додик, евросоюз, босния и герцеговина, оон, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Брюссель, Республика Сербская, Россия, Владимир Путин, Милорад Додик, Евросоюз, Босния и Герцеговина, ООН, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что призвал Владимира Путина не оставлять эту часть Боснии и Герцеговины на откуп ЕС.
"Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил: когда на мировом уровне будут закладываться основы мира и договоренностей, чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить", — сказал он телеканалу RT.
Милорад Додик и Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Додик попросил Лаврова помочь закрыть аппарат высокого представителя в БиГ
9 сентября, 14:04

Накануне лидер боснийских сербов встретился с Путиным на полях дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Додик отметил, что они обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине, Путин назвал ее сложной. Президент Республики Сербской добавил, что его впечатлила речь российского лидера на "Валдае", анализ о многополярном мире был очень точным.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Республика Сербская может выйти из БиГ, заявил Додик
4 сентября, 15:26

Кризис в БиГ

Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюрьмы и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос политика о замене отбывания срока денежным штрафом.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Политик заявил, что он и члены его правящей партии "Союз независимых социал-демократов" не будут участвовать в них. При этом он отказался покидать пост.
Почти одновременно с решением ЦИК парламент Республики Сербской проголосовал за проведение 25 октября референдума в поддержку президента. Вопрос звучит так: "Принимаете ли решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?".
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Российское посольство в БиГ прокомментировало приговор Додику
7 августа, 16:15
 
В миреБрюссельРеспублика СербскаяРоссияВладимир ПутинМилорад ДодикЕвросоюзБосния и ГерцеговинаООНМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
