Додик прокомментировал речь Путина на "Валдае"

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи о многополярном мире наилучшим образом представила его видение с научной и политической точки зрения, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.