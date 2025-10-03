Рейтинг@Mail.ru
Додик прокомментировал речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 03.10.2025
01:24 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/dodik-2046067680.html
Додик прокомментировал речь Путина на "Валдае"
Додик прокомментировал речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 03.10.2025
Додик прокомментировал речь Путина на "Валдае"
Речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи о многополярном мире наилучшим образом представила его видение с... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T01:24:00+03:00
2025-10-03T01:24:00+03:00
в мире
сочи
россия
милорад додик
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046043268.html
сочи
россия
в мире, сочи, россия, милорад додик, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Сочи, Россия, Милорад Додик, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Додик прокомментировал речь Путина на "Валдае"

Додик заявил, что речь Путина в Сочи показала его видение многополярного мира

Президент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи о многополярном мире наилучшим образом представила его видение с научной и политической точки зрения, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.
"Все, что сказано и во вступительном слове, это было наилучшее рассмотрение того, что называется многополярным миром из того, что мы могли услышать в последнее время. И на научном, и на политическом уровне. Необходимо еще как минимум один раз это прочитать и научиться многим вещам из этого - многополярный мир в видении человека, который несомненно архитектор, создатель отношений и строитель этого многополярного мира. В конце концов, это естественный мир, неестественный тот, где есть всего один дежурный полицейский. Естественно, что все страны имеют свою идентичность, свой суверенитет, борются за это, а другие это уважают и согласовывают свою интересы, все это он сказал, это и наша политика", - заявил Додик журналистам в Сочи.
Путин на "Валдае": пусть попробуют — Россия ответит жестко и быстро
2 октября, 22:12
 
В миреСочиРоссияМилорад ДодикВладимир ПутинВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Версия 2023.1 Beta
