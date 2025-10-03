https://ria.ru/20251003/dodik-2046065873.html
Додик обсудил с Путиным рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН
Додик обсудил с Путиным рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН - РИА Новости, 03.10.2025
Додик обсудил с Путиным рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным предстоящее рассмотрение... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T01:03:00+03:00
2025-10-03T01:03:00+03:00
2025-10-03T09:53:00+03:00
в мире
россия
сочи
милорад додик
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046103942_0:106:3106:1853_1920x0_80_0_0_636f69104dece8a3bfb9544b110feb10.jpg
https://ria.ru/20251003/dodik-2046065187.html
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046103942_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_077da6056958a91b4dcb299ce83cad13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сочи, милорад додик, владимир путин, оон
В мире, Россия, Сочи, Милорад Додик, Владимир Путин, ООН
Додик обсудил с Путиным рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН
Додик обсудил с Путиным предстоящее рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным предстоящее рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН.
В четверг лидер боснийских сербов провел в Сочи встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Россия сейчас председательствует в Совбезе ООН, в этом месяце в повестке традиционно находится БиГ. Мы разговаривали о том, что и как должно было быть сделано с нашей стороны. И рассмотрение ситуации, и разговор на эту тему с министром (Сергеем) Лавровым будет осуществлен. Мы готовим доклад, который отразит нашу позицию, а российская сторона традиционно представляла этот доклад на заседании СБ ООН. Россия против какого-либо вмешательства иностранцев во внутренние дела, Россия привержена изначальным принципам мирного Дейтонского соглашения, Россия поддерживает, чтобы стороны в БиГ договаривались о том, что хорошо для БиГ", - заявил Додик журналистам по итогам встречи с президентом РФ в Сочи.