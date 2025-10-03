Рейтинг@Mail.ru
Додик обсудил с Путиным рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН - РИА Новости, 03.10.2025
01:03 03.10.2025 (обновлено: 09:53 03.10.2025)
Додик обсудил с Путиным рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным предстоящее рассмотрение... РИА Новости, 03.10.2025
Додик обсудил с Путиным рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 октября 2025
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 октября 2025
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным предстоящее рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН.
В четверг лидер боснийских сербов провел в Сочи встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Россия сейчас председательствует в Совбезе ООН, в этом месяце в повестке традиционно находится БиГ. Мы разговаривали о том, что и как должно было быть сделано с нашей стороны. И рассмотрение ситуации, и разговор на эту тему с министром (Сергеем) Лавровым будет осуществлен. Мы готовим доклад, который отразит нашу позицию, а российская сторона традиционно представляла этот доклад на заседании СБ ООН. Россия против какого-либо вмешательства иностранцев во внутренние дела, Россия привержена изначальным принципам мирного Дейтонского соглашения, Россия поддерживает, чтобы стороны в БиГ договаривались о том, что хорошо для БиГ", - заявил Додик журналистам по итогам встречи с президентом РФ в Сочи.
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Додик не исключил тайных поставок оружия из Боснии на Украину
