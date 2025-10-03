Додик не исключил тайных поставок оружия из Боснии на Украину

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что представители РС на уровне властей БиГ не допустили отправки продукции боснийских оборонных предприятий на Украину не менее четырех раз, но не исключил, что могли быть тайные поставки.
В четверг лидер боснийских сербов провел в Сочи встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
"У нас были попытки, бошняки-мусульмане четыре раза пытались сомнительным путем отправить оружие со своих оборонных предприятий, которое могло бы оказаться в зоне конфликта на Украине. Мы с помощью позиций, которые у нас есть на уровне БиГ, предотвратили (это)... Мы не можем гарантировать, что не было каких-то тайных поставок, но что мы знаем, мы не допустим никаких поставок такого типа", - заявил Додик журналистам после встречи.
