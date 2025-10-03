Рейтинг@Mail.ru
Додик не исключил тайных поставок оружия из Боснии на Украину - РИА Новости, 03.10.2025
00:55 03.10.2025 (обновлено: 09:53 03.10.2025)
Додик не исключил тайных поставок оружия из Боснии на Украину
Додик не исключил тайных поставок оружия из Боснии на Украину - РИА Новости, 03.10.2025
Додик не исключил тайных поставок оружия из Боснии на Украину
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что представители РС на уровне властей БиГ не допустили отправки продукции... РИА Новости, 03.10.2025
Додик не исключил тайных поставок оружия из Боснии на Украину

Додик: Республика Сербская не допустила поставок оружия из БиГ на Украину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 октября 2025
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 октября 2025
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что представители РС на уровне властей БиГ не допустили отправки продукции боснийских оборонных предприятий на Украину не менее четырех раз, но не исключил, что могли быть тайные поставки.
В четверг лидер боснийских сербов провел в Сочи встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
"У нас были попытки, бошняки-мусульмане четыре раза пытались сомнительным путем отправить оружие со своих оборонных предприятий, которое могло бы оказаться в зоне конфликта на Украине. Мы с помощью позиций, которые у нас есть на уровне БиГ, предотвратили (это)... Мы не можем гарантировать, что не было каких-то тайных поставок, но что мы знаем, мы не допустим никаких поставок такого типа", - заявил Додик журналистам после встречи.
