Запад не услышит готовность Путина к дипломатии, считает экс-аналитик ЦРУ
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Запад вряд ли услышит конкретный сигнал президента РФ Владимира Путина о готовности России к дипломатии, который глава государства озвучил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Путин подчеркнул готовность к дипломатическому пути, указал на разницу между США и куда более воинственной Европой, отметил, что Россия предпочла бы диалог, но готова защищаться при необходимости. Полагаю, он рассчитывал, что люди в США, на Западе прислушаются. Но я сомневаюсь в том, что они это сделают", - сказал Джонсон РИА Новости.
Как считает собеседник агентства, речь Путина
была и сигналом для партнеров России
среди стран Глобального Юга. Выступление президента было выверенным, он показал, что спокойно воспринимает ситуацию, поделился наблюдениями Джонсон
.
Путин в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое по традиции проходит в Красной поляне. Тема заседания - "Полицентричный мир: инструкция по применению".
Встреча президента с участниками "Валдая" – традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно встречается с "валдайцами", выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
, недалеко от озера Валдай
.