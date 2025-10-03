Запад не услышит готовность Путина к дипломатии, считает экс-аналитик ЦРУ

"Путин подчеркнул готовность к дипломатическому пути, указал на разницу между США и куда более воинственной Европой, отметил, что Россия предпочла бы диалог, но готова защищаться при необходимости. Полагаю, он рассчитывал, что люди в США, на Западе прислушаются. Но я сомневаюсь в том, что они это сделают", - сказал Джонсон РИА Новости.