Рейтинг@Mail.ru
Запад не услышит готовность Путина к дипломатии, считает экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/diplomatiya-2046152704.html
Запад не услышит готовность Путина к дипломатии, считает экс-аналитик ЦРУ
Запад не услышит готовность Путина к дипломатии, считает экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 03.10.2025
Запад не услышит готовность Путина к дипломатии, считает экс-аналитик ЦРУ
Запад вряд ли услышит конкретный сигнал президента РФ Владимира Путина о готовности России к дипломатии, который глава государства озвучил на заседании... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T12:49:00+03:00
2025-10-03T12:49:00+03:00
в мире
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
ларри джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155941/32/1559413283_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_1a46fd9d74024bb3718abc9a717162ed.jpg
https://ria.ru/20251001/konflikt-2045706859.html
https://ria.ru/20251003/ukraina-2046091678.html
россия
великий новгород
валдай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155941/32/1559413283_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_0d1d2c97b814be62213314462d37a4d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великий новгород, валдай, владимир путин, ларри джонсон
В мире, Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Ларри Джонсон
Запад не услышит готовность Путина к дипломатии, считает экс-аналитик ЦРУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад вряд ли услышит готовность Путина к дипломатии

© РИА Новости / Сергей ГунеевВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Запад вряд ли услышит конкретный сигнал президента РФ Владимира Путина о готовности России к дипломатии, который глава государства озвучил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Путин подчеркнул готовность к дипломатическому пути, указал на разницу между США и куда более воинственной Европой, отметил, что Россия предпочла бы диалог, но готова защищаться при необходимости. Полагаю, он рассчитывал, что люди в США, на Западе прислушаются. Но я сомневаюсь в том, что они это сделают", - сказал Джонсон РИА Новости.
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Ставить условия будет Россия". В США рассказали, что надвигается на Запад
1 октября, 18:48
Как считает собеседник агентства, речь Путина была и сигналом для партнеров России среди стран Глобального Юга. Выступление президента было выверенным, он показал, что спокойно воспринимает ситуацию, поделился наблюдениями Джонсон.
Путин в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое по традиции проходит в Красной поляне. Тема заседания - "Полицентричный мир: инструкция по применению".
Встреча президента с участниками "Валдая" – традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно встречается с "валдайцами", выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Военнослужащий поправляет украинский флаг в Белом доме перед началом переговоров - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
США заморозили обсуждение военной поддержки Киева, пишут СМИ
Вчера, 08:09
 
В миреРоссияВеликий НовгородВалдайВладимир ПутинЛарри Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала