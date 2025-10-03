Рейтинг@Mail.ru
Рэпер Diddy заявил, что потерялся в наркотиках - РИА Новости, 03.10.2025
05:24 03.10.2025
Рэпер Diddy заявил, что потерялся в наркотиках
Рэпер Diddy заявил, что потерялся в наркотиках
в мире, нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, новости шоу-бизнеса
© AP Photo / Marc SerotaАмериканский рэпер Diddy (Шон Комбс)
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс). Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Рэпер Шон Комбс (Diddy) написал письмо судье, в котором извиняется за свои действия и берет за них полную ответственность, заявляя, что "потерялся в наркотиках".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на судебные документы передавало, что прокуроры попросили суд приговорить скандально известного рэпера Diddy, обвиняемого в том числе в сексуальных преступлениях, к не менее чем 11 годам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч долларов. До этого присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозит до десяти лет. Коллегия при этом оправдала музыканта по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Оглашение приговора ожидается 3 октября.
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
P. Diddy обвинил власти США в утечке информации по его делу, сообщили СМИ
10 октября 2024, 10:44
"Прежде всего, я хочу извиниться и сказать, что искренне сожалею обо всех обидах и страданиях, которые я причинил другим своим поведением. Я беру на себя полную ответственность за свои прошлые поступки... Я так сожалею о боли, которую причинил... Я сбился с пути. Я заблудился в своем путешествии. Я потерялся в наркотиках и излишествах", - говорится в письме Комбса, ссылка на него была опубликована телеканалом ABC.
В письме рэпер акцентирует внимание на том, что впервые за 25 лет "трезв". Также он рассказал, что сокамерники просили учить и наставлять их, они хотели знать, как Комбс стал успешным бизнесменом. Мужчина поделился тем, что в итоге он рассказывает не только об успехах, но и о неудачах.
"Я прошу вас о милости не только ради себя, но и ради моих детей... Если вы позволите мне вернуться домой к моей семье, я обещаю, что не подведу вас и заставлю гордиться мной", - пишет он.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отвергает обвинения.
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
P. Diddy подал апелляцию из-за отказа в освобождении под залог, пишут СМИ
9 октября 2024, 15:41
 
ШоубизВ миреНью-Йорк (город)Лос-АнджелесЛас-ВегасНовости шоу-бизнеса
 
 
