Рэпер Diddy заявил, что потерялся в наркотиках

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Рэпер Шон Комбс (Diddy) написал письмо судье, в котором извиняется за свои действия и берет за них полную ответственность, заявляя, что "потерялся в наркотиках".

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на судебные документы передавало, что прокуроры попросили суд приговорить скандально известного рэпера Diddy, обвиняемого в том числе в сексуальных преступлениях, к не менее чем 11 годам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч долларов. До этого присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозит до десяти лет. Коллегия при этом оправдала музыканта по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Оглашение приговора ожидается 3 октября.

"Прежде всего, я хочу извиниться и сказать, что искренне сожалею обо всех обидах и страданиях, которые я причинил другим своим поведением. Я беру на себя полную ответственность за свои прошлые поступки... Я так сожалею о боли, которую причинил... Я сбился с пути. Я заблудился в своем путешествии. Я потерялся в наркотиках и излишествах", - говорится в письме Комбса, ссылка на него была опубликована телеканалом ABC.

В письме рэпер акцентирует внимание на том, что впервые за 25 лет "трезв". Также он рассказал, что сокамерники просили учить и наставлять их, они хотели знать, как Комбс стал успешным бизнесменом. Мужчина поделился тем, что в итоге он рассказывает не только об успехах, но и о неудачах.

"Я прошу вас о милости не только ради себя, но и ради моих детей... Если вы позволите мне вернуться домой к моей семье, я обещаю, что не подведу вас и заставлю гордиться мной", - пишет он.