Суд проверит законность приговора сыну актера Демчога

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Московский городской суд рассмотрит жалобу на приговор сыну актера Вадима Демчога, получившему два года колонии за телефонное мошенничество в особо крупном размере, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Судебное заседание назначено 28 октября 2025 года", - следует из данных.
Ранее суд признал сына актера виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ
, ему назначено 2 года колонии общего режима.
Как уточняла ранее столичная прокуратура, 20-летний Демчог
помогал телефонным мошенникам похитить 1,8 миллиона рублей у 82-летнего пенсионера, который частями переводил свои сбережения на "безопасные счета".
По данным ведомства, в феврале 2024 года Демчог получил от подельников информацию о зачислении денежных средств пенсионера в размере 490 тысяч рублей на банковскую карту, переданную ему сообщниками, после чего обналичил деньги и осуществил транзакции по зачислению всей суммы на указанные ему банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы.
Вадим Демчог - актёр театра, кино и телевидения, сценарист, создатель авторских проектов на радио и телевидении.