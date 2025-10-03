Рейтинг@Mail.ru
Суд проверит законность приговора сыну актера Демчога - РИА Новости, 03.10.2025
02:03 03.10.2025
Суд проверит законность приговора сыну актера Демчога
Суд проверит законность приговора сыну актера Демчога - РИА Новости, 03.10.2025
Суд проверит законность приговора сыну актера Демчога
Московский городской суд рассмотрит жалобу на приговор сыну актера Вадима Демчога, получившему два года колонии за телефонное мошенничество в особо крупном... РИА Новости, 03.10.2025
происшествия, россия, вадим демчог
Происшествия, Россия, Вадим Демчог
Суд проверит законность приговора сыну актера Демчога

Суд рассмотрит жалобу на приговор сыну актера Вадима Демчога

Вильям Демчог в суде
Вильям Демчог в суде - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Вильям Демчог в суде. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Московский городской суд рассмотрит жалобу на приговор сыну актера Вадима Демчога, получившему два года колонии за телефонное мошенничество в особо крупном размере, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Судебное заседание назначено 28 октября 2025 года", - следует из данных.
Ранее суд признал сына актера виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, ему назначено 2 года колонии общего режима.
Как уточняла ранее столичная прокуратура, 20-летний Демчог помогал телефонным мошенникам похитить 1,8 миллиона рублей у 82-летнего пенсионера, который частями переводил свои сбережения на "безопасные счета".
По данным ведомства, в феврале 2024 года Демчог получил от подельников информацию о зачислении денежных средств пенсионера в размере 490 тысяч рублей на банковскую карту, переданную ему сообщниками, после чего обналичил деньги и осуществил транзакции по зачислению всей суммы на указанные ему банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы.
Вадим Демчог - актёр театра, кино и телевидения, сценарист, создатель авторских проектов на радио и телевидении.
