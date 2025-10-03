Суд проверит законность приговора сыну актера Демчога

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Московский городской суд рассмотрит жалобу на приговор сыну актера Вадима Демчога, получившему два года колонии за телефонное мошенничество в особо крупном размере, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

По данным ведомства, в феврале 2024 года Демчог получил от подельников информацию о зачислении денежных средств пенсионера в размере 490 тысяч рублей на банковскую карту, переданную ему сообщниками, после чего обналичил деньги и осуществил транзакции по зачислению всей суммы на указанные ему банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы.