19:04 03.10.2025 (обновлено: 19:11 03.10.2025)
Миллиардер Сулейманов не признал вину по делу об убийствах
Миллиардер Ибрагим Сулейманов не признает вину по делу об убийствах, сообщил РИА Новости его адвокат. РИА Новости, 03.10.2025
Новости
происшествия, москва, ибрагим сулейманов
Происшествия, Москва, Ибрагим Сулейманов
Миллиардер Сулейманов не признал вину по делу об убийствах

Миллиардер Сулейманов не признал свою вину по делу о двух убийствах

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыИбрагим Сулейманов в суде
Ибрагим Сулейманов в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Ибрагим Сулейманов в суде
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Миллиардер Ибрагим Сулейманов не признает вину по делу об убийствах, сообщил РИА Новости его адвокат.
"Не признаёт", - ответил на соответствующий вопрос адвокат, отказавшись представиться.
В пятницу Басманный суд Москвы отправил Ибрагимова в СИЗО на срок два месяца. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство.
Ибрагим Сулейманов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Источник: фигурант дела миллиардера Сулейманова умер от сердечного приступа
