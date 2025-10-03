В Красноярском крае возбудили дело после крушения Ан-2

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель двух человек, возбуждено после крушения Ан-2 в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее ГУМЧС по краю сообщило, что один человек погиб при крушении самолета АН-2 на юге Красноярского края.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть более двух лиц). На место крушения самолета выдвинулись следователи, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в пятницу после выполнения работ с воздушным судном "Ан-2", на котором находилось два члена экипажа, произошел авиаинцидент.
