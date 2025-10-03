На одесских чиновников завели дело после гибели десяти человек

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура открыла уголовное дело в отношении чиновников Одессы по статье "Служебная халатность" после гибели 10 человек в результате наводнения, заявила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.

Она напомнила, что виновным грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права на три года занимать определенные должности.