На одесских чиновников завели дело после гибели десяти человек - РИА Новости, 03.10.2025
14:51 03.10.2025 (обновлено: 14:56 03.10.2025)
На одесских чиновников завели дело после гибели десяти человек
Прокуратура открыла уголовное дело в отношении чиновников Одессы по статье "Служебная халатность" после гибели 10 человек в результате наводнения, заявила... РИА Новости, 03.10.2025
2025
происшествия, одесса, украина, геннадий труханов, алексей кулеба, одесский городской совет
Происшествия, Одесса, Украина, Геннадий Труханов, Алексей Кулеба, Одесский городской совет
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура открыла уголовное дело в отношении чиновников Одессы по статье "Служебная халатность" после гибели 10 человек в результате наводнения, заявила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.
Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. В среду госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, погибли девять человек, в том числе ребенок. По данным ведомства, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств. Позже вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что число погибших в результате наводнения в Одессе увеличилось до 10.
По словам Вербы, в центре внимания прокуратуры ненадлежащее состояние дренажной системы и несвоевременные меры по ее обслуживанию. "В рамках уголовного производства правоохранительные органы проверяют факты возможной служебной халатности в действиях должностных лиц Одесского городского совета, их структурных подразделений и других структур в ненадлежащем содержании дренажной системы для воды на территории города и непринятии необходимых мер для водоотведения. Сейчас проводится ряд следственно-оперативных мероприятий и правоохранительные органы собирают материалы, которые будут исследоваться", - заявила Верба в эфире телеканала "Мы - Украина".
Она напомнила, что виновным грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права на три года занимать определенные должности.
ПроисшествияОдессаУкраинаГеннадий ТрухановАлексей КулебаОдесский городской совет
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
