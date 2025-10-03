На одесских чиновников завели дело после гибели десяти человек

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура открыла уголовное дело в отношении чиновников Одессы по статье "Служебная халатность" после гибели 10 человек в результате наводнения, заявила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.
Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. В среду госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, погибли девять человек, в том числе ребенок. По данным ведомства, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств. Позже вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что число погибших в результате наводнения в Одессе увеличилось до 10.
По словам Вербы, в центре внимания прокуратуры ненадлежащее состояние дренажной системы и несвоевременные меры по ее обслуживанию. "В рамках уголовного производства правоохранительные органы проверяют факты возможной служебной халатности в действиях должностных лиц Одесского городского совета, их структурных подразделений и других структур в ненадлежащем содержании дренажной системы для воды на территории города и непринятии необходимых мер для водоотведения. Сейчас проводится ряд следственно-оперативных мероприятий и правоохранительные органы собирают материалы, которые будут исследоваться", - заявила Верба в эфире телеканала "Мы - Украина".
Она напомнила, что виновным грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права на три года занимать определенные должности.
