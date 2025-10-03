https://ria.ru/20251003/delo-2046182060.html
В Карелии возбудили дело после массового заболевания школьников
В Карелии возбудили дело после массового заболевания школьников - РИА Новости, 03.10.2025
В Карелии возбудили дело после массового заболевания школьников
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после выявления кишечной инфекции у школьников в поселке Новая Вилга в Карелии, сообщило... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:41:00+03:00
2025-10-03T14:41:00+03:00
2025-10-03T14:44:00+03:00
происшествия
республика карелия
россия
артур парфенчиков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046160442_3:62:1685:1008_1920x0_80_0_0_2d83d0141bd47714ef59edcb8c39bcf7.jpg
https://ria.ru/20251001/infektsiya-2045691060.html
республика карелия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046160442_247:0:1674:1070_1920x0_80_0_0_f7d3972d7f951524376cb3a51bcab91a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика карелия, россия, артур парфенчиков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Республика Карелия, Россия, Артур Парфенчиков, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Карелии возбудили дело после массового заболевания школьников
В Карелии возбудили уголовное дело после заражения школьников кишечной инфекцией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после выявления кишечной инфекции у школьников в поселке Новая Вилга в Карелии, сообщило республиканское следственное управление.
Республиканский минздрав в пятницу сообщил, что 2 октября в Новой Вилге заболели 27 школьников начальных классов Нововилговской школы №3. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. При этом госпитализирован один ребенок, остальные направлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии с лёгким течением заболевания, уточняло ведомство.
"Второго октября... в Прионежский филиал Республиканской больницы за медицинской помощью обратились учащиеся Нововилговской средней школы №3 с признаками кишечной инфекции. По данному факту следователями... возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ
)", – говорится в Telegram-канале СУСК РФ по Карелии
.
Глава Карелии Артур Парфенчиков
в своем Telegram-канале добавил, что после заболевания учеников Нововилговской школы проверку также начала прокуратура региона, а управление Роспотребнадзора
по Карелии организовало эпидемиологическое расследование.
По данным Парфенчикова, острая кишечная инфекция предварительно диагностирована у 29 учеников.