14:41 03.10.2025
В Карелии возбудили дело после массового заболевания школьников
В Карелии возбудили дело после массового заболевания школьников
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после выявления кишечной инфекции у школьников в поселке Новая Вилга в Карелии, сообщило... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:41:00+03:00
2025-10-03T14:44:00+03:00
В Карелии возбудили дело после массового заболевания школьников

В Карелии возбудили уголовное дело после заражения школьников кишечной инфекцией

Работа СК РФ в Нововилговской школе №3, где произошло массовое отравление учеников начальных классов
Работа СК РФ в Нововилговской школе №3, где произошло массовое отравление учеников начальных классов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Карельский Следком/Telegram
Работа СК РФ в Нововилговской школе №3, где произошло массовое отравление учеников начальных классов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после выявления кишечной инфекции у школьников в поселке Новая Вилга в Карелии, сообщило республиканское следственное управление.
Республиканский минздрав в пятницу сообщил, что 2 октября в Новой Вилге заболели 27 школьников начальных классов Нововилговской школы №3. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. При этом госпитализирован один ребенок, остальные направлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии с лёгким течением заболевания, уточняло ведомство.
"Второго октября... в Прионежский филиал Республиканской больницы за медицинской помощью обратились учащиеся Нововилговской средней школы №3 с признаками кишечной инфекции. По данному факту следователями... возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ)", – говорится в Telegram-канале СУСК РФ по Карелии.
Глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале добавил, что после заболевания учеников Нововилговской школы проверку также начала прокуратура региона, а управление Роспотребнадзора по Карелии организовало эпидемиологическое расследование.
По данным Парфенчикова, острая кишечная инфекция предварительно диагностирована у 29 учеников.
Заголовок открываемого материала