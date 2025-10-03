В Карелии возбудили дело после массового заболевания школьников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после выявления кишечной инфекции у школьников в поселке Новая Вилга в Карелии, сообщило республиканское следственное управление.

Республиканский минздрав в пятницу сообщил, что 2 октября в Новой Вилге заболели 27 школьников начальных классов Нововилговской школы №3. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. При этом госпитализирован один ребенок, остальные направлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии с лёгким течением заболевания, уточняло ведомство.