В пригороде Чикаго проходит протест против деятельности ICE

БРОДВЬЮ (штат Иллинойс, США), 3 окт – РИА Новости. Протесты против деятельности иммиграционной службы США (ICE) проходят у центра задержания нелегальных мигрантов в пригороде Чикаго, передает корреспондент РИА Новости.

Как минимум одна улица рядом с центром перекрыта полицией, в небе барражируют вертолеты. На одном из зданий центра работает команда снайперов.

Рядом со зданием стоит толпа активистов и представителей СМИ.

"Мы собрались здесь - активисты, официальные лица, члены местных сообществ - в солидарности и упорстве, чтобы потребовать то, чего заслуживает общественность: открытости, знания о том, что происходит (на территории центра - ред.)", - сказала журналистам активистка и кандидат в члены конгресса США Кэт Абугазале.

Одна из протестующих, несущая с собой американский флаг, сказала РИА Новости, что хочет вернуть американский флаг тем, кто выступает против ICE, потому что многие сторонники Трампа используют американский флаг.

"Они не представляют Америку , они не представляют то, что делает Америку великой. Иммигранты построили эту страну, и я хочу быть здесь ради иммигрантов, которые страдают внутри этого учреждения. И я хочу, чтобы все, кто страдает там, знали: они такая же часть Америки, как и все остальные. Нам нужно вернуть этот флаг для иммигрантов, страдающих в нашей стране прямо сейчас", - сказала протестующая, пожелавшая остаться неизвестной.