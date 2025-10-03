Рейтинг@Mail.ru
В пригороде Чикаго проходит протест против деятельности ICE
19:11 03.10.2025
В пригороде Чикаго проходит протест против деятельности ICE
Протесты против деятельности иммиграционной службы США (ICE) проходят у центра задержания нелегальных мигрантов в пригороде Чикаго, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.10.2025
В пригороде Чикаго проходит протест против деятельности ICE

Протестующие у центра задержания нелегальных мигрантов в Бродвью, штат Иллинойс
БРОДВЬЮ (штат Иллинойс, США), 3 окт – РИА Новости. Протесты против деятельности иммиграционной службы США (ICE) проходят у центра задержания нелегальных мигрантов в пригороде Чикаго, передает корреспондент РИА Новости.
Как минимум одна улица рядом с центром перекрыта полицией, в небе барражируют вертолеты. На одном из зданий центра работает команда снайперов.
Рядом со зданием стоит толпа активистов и представителей СМИ.
"Мы собрались здесь - активисты, официальные лица, члены местных сообществ - в солидарности и упорстве, чтобы потребовать то, чего заслуживает общественность: открытости, знания о том, что происходит (на территории центра - ред.)", - сказала журналистам активистка и кандидат в члены конгресса США Кэт Абугазале.
Ее выступление сопровождалось выкриками сторонников президента США Дональда Трампа, стоящих неподалеку.
Одна из протестующих, несущая с собой американский флаг, сказала РИА Новости, что хочет вернуть американский флаг тем, кто выступает против ICE, потому что многие сторонники Трампа используют американский флаг.
"Они не представляют Америку, они не представляют то, что делает Америку великой. Иммигранты построили эту страну, и я хочу быть здесь ради иммигрантов, которые страдают внутри этого учреждения. И я хочу, чтобы все, кто страдает там, знали: они такая же часть Америки, как и все остальные. Нам нужно вернуть этот флаг для иммигрантов, страдающих в нашей стране прямо сейчас", - сказала протестующая, пожелавшая остаться неизвестной.
Ранее силы погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго после заявлений Трампа о планах ввести нацгвардию в город для наведения порядка.
