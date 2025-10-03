Рейтинг@Mail.ru
Агенты ICE в Чикаго надевали наручники на всех, сообщил очевидец - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/chikago-2046083648.html
Агенты ICE в Чикаго надевали наручники на всех, сообщил очевидец
Агенты ICE в Чикаго надевали наручники на всех, сообщил очевидец - РИА Новости, 03.10.2025
Агенты ICE в Чикаго надевали наручники на всех, сообщил очевидец
Агенты иммиграционной службы США (ICE) в ходе недавнего рейда в одном из домов в южном Чикаго заковывали в наручники не только нелегальных мигрантов, но и... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T05:36:00+03:00
2025-10-03T05:36:00+03:00
в мире
чикаго
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151404/91/1514049179_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3010119de0e874ace7ba5e3f8b863a27.jpg
https://ria.ru/20251003/chikago-2046080396.html
https://ria.ru/20250929/ssha-2045006262.html
чикаго
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151404/91/1514049179_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_2730c50802fe7cf1d0a17908183a4133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чикаго, сша, дональд трамп
В мире, Чикаго, США, Дональд Трамп
Агенты ICE в Чикаго надевали наручники на всех, сообщил очевидец

Ловившие нелегалов в Чикаго агенты надевали наручники на всех, даже граждан США

CC BY-SA 2.0 / Sönke Biehl / ЧикагоЧикаго, США
Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
CC BY-SA 2.0 / Sönke Biehl / Чикаго
Чикаго, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧИКАГО, 3 окт – РИА Новости. Агенты иммиграционной службы США (ICE) в ходе недавнего рейда в одном из домов в южном Чикаго заковывали в наручники не только нелегальных мигрантов, но и американских граждан, рассказал РИА Новости один из жильцов.
Ранее американские СМИ, сообщили, что агенты службы задержали 37 человек в ходе иммиграционного рейда в районе Саут-Шор на юге Чикаго. Как утверждает министерство внутренней безопасности США, целью операции были члены известной венесуэльской группировки "Трен де Арагуа".
Дом, где полиция провела рейд в отношении нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
РИА Новости нашло дом в Чикаго, где был рейд против нелегалов
Вчера, 04:35
"Я гражданин Соединённых (Штатов - ред.) и всё такое. Они надели на нас наручники", - рассказал жилец, пожелавший остаться неизвестным.
Ранее силы погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго после заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести нацгвардию в город для наведения порядка.
Прибытие пограничной службы США в Чикаго после сообщений Трампа о планах навести порядок в городе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Пограничная служба США начала задержания в Чикаго
29 сентября, 03:16
 
В миреЧикагоСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала