Агенты ICE в Чикаго надевали наручники на всех, сообщил очевидец

ЧИКАГО, 3 окт – РИА Новости. Агенты иммиграционной службы США (ICE) в ходе недавнего рейда в одном из домов в южном Чикаго заковывали в наручники не только нелегальных мигрантов, но и американских граждан, рассказал РИА Новости один из жильцов.