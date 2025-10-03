Агенты ICE в Чикаго надевали наручники на всех, сообщил очевидец

ЧИКАГО, 3 окт – РИА Новости. Агенты иммиграционной службы США (ICE) в ходе недавнего рейда в одном из домов в южном Чикаго заковывали в наручники не только нелегальных мигрантов, но и американских граждан, рассказал РИА Новости один из жильцов.
Ранее американские СМИ, сообщили, что агенты службы задержали 37 человек в ходе иммиграционного рейда в районе Саут-Шор на юге Чикаго. Как утверждает министерство внутренней безопасности США, целью операции были члены известной венесуэльской группировки "Трен де Арагуа".
"Я гражданин Соединённых (Штатов - ред.) и всё такое. Они надели на нас наручники", - рассказал жилец, пожелавший остаться неизвестным.
Ранее силы погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго после заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести нацгвардию в город для наведения порядка.
