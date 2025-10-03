В Чехии начались выборы в нижнюю палату парламента

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Уверенная победа оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), созданного и возглавляемого экс-премьером Андреем Бабишем, ожидается на начавшихся в Чехии в 14.00 (15.00 мск) в пятницу выборах в нижнюю палату парламента, согласно последним социологическим опросам, за ANO готовы проголосовать около трети избирателей, сообщило Чешское радио.

"Центристское движение ANO, согласно опросам, может одержать уверенную победу на выборах в нижнюю палату парламента, традиционно проходящих в пятницу с 14.00 до 22.00 (с 15.00 до 23.00 мск) и в субботу с 8.00 до 14.00 (с 9.00 до 15.00 мск). База сторонников ANO остается неизменной уже немало лет. Прежде всего, это люди старше 60 лет, работники средней и низкой квалификации, жители небольших населенных пунктов. На сей раз их ряды пополнили и сторонники некоторых иных партий и движений, пострадавшие от жестких экономических реформ, а также пенсионной реформы, проведенных правящей праволиберальной коалицией", - говорится в сообщении.

На волне недовольства действиями властей в последнее время поднялась популярность и другого оппозиционного и весьма радикального по воззрениям движения SPD ("Свобода и прямая демократия"), которому готовы отдать свои голоса около 11-12% избирателей. Если в программу ANO входит противодействие некоторым шагам ЕС в сфере экономики и миграции, то движение SPD готово пойти еще дальше – оно выступает за введение в республике института референдума и готово вынести на обсуждение дальнейшее вхождение Чехии в состав ЕС и НАТО . Лидер ANO Бабиш заранее дистанцировался от таких действий, неоднократно заявив в преддверие выборов о необходимости сохранения прозападного курса Чехии.

Словакии. В свою очередь, критикуемые оппозицией за свои реформы за четыре года правления лидеры правящей коалиции SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой потеряли множество сторонников, набирая в опросах не более 20-21% голосов. Поскольку пропаганда осуществленных реформ приносит, скорее, обратный эффект, либералы главный акцент в предвыборной агитации сделали на запугивании избирателей возможными действиями Бабиша на посту премьера, которые якобы могут привести страну в объятья Москвы по примеру соседних Венгрии

Самым трудным после окончания голосования окажется вопрос о формировании новой правящей коалиции. У либералов нет для этого достаточных сил, также не ожидается, что победа на выборах принесет движению Бабиша более половины мест в парламенте (101 из 200). Как минимум, ANO должно будет для этого найти двух партнеров. При этом выбор у Бабиша весьма невелик – движение SPD, коалиция левых сил во главе с коммунистами и недавно созданное популистское движение "Автомобилисты". Остальные попадающие в парламент политические субъекты заранее отреклись от сотрудничества с Бабишем.