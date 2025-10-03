Рейтинг@Mail.ru
В Чехии начались выборы в нижнюю палату парламента - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 03.10.2025 (обновлено: 19:00 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/chekhiya-2046193545.html
В Чехии начались выборы в нижнюю палату парламента
В Чехии начались выборы в нижнюю палату парламента - РИА Новости, 03.10.2025
В Чехии начались выборы в нижнюю палату парламента
Уверенная победа оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), созданного и возглавляемого экс-премьером Андреем Бабишем, ожидается на начавшихся в РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T15:27:00+03:00
2025-10-03T19:00:00+03:00
в мире
чехия
москва
венгрия
андрей бабиш
петр павел
евросоюз
чешское радио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046266046_0:9:3071:1736_1920x0_80_0_0_e5f3075841d8b034e9f6447802a1745c.jpg
https://ria.ru/20251003/evropa-2046116771.html
https://ria.ru/20250615/chekhiya-2022962332.html
чехия
москва
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046266046_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c1c2d1c49d3de9c19fd0d88803d608ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, москва, венгрия, андрей бабиш, петр павел, евросоюз, чешское радио, нато
В мире, Чехия, Москва, Венгрия, Андрей Бабиш, Петр Павел, Евросоюз, Чешское радио, НАТО
В Чехии начались выборы в нижнюю палату парламента

На выборах в Чехии треть избирателей может проголосовать за движение ANO Бабиша

© Getty Images / Anadolu/Lukas KabonВыборы в нижнюю палату парламента в Чехии
Выборы в нижнюю палату парламента в Чехии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Lukas Kabon
Выборы в нижнюю палату парламента в Чехии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Уверенная победа оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), созданного и возглавляемого экс-премьером Андреем Бабишем, ожидается на начавшихся в Чехии в 14.00 (15.00 мск) в пятницу выборах в нижнюю палату парламента, согласно последним социологическим опросам, за ANO готовы проголосовать около трети избирателей, сообщило Чешское радио.
"Центристское движение ANO, согласно опросам, может одержать уверенную победу на выборах в нижнюю палату парламента, традиционно проходящих в пятницу с 14.00 до 22.00 (с 15.00 до 23.00 мск) и в субботу с 8.00 до 14.00 (с 9.00 до 15.00 мск). База сторонников ANO остается неизменной уже немало лет. Прежде всего, это люди старше 60 лет, работники средней и низкой квалификации, жители небольших населенных пунктов. На сей раз их ряды пополнили и сторонники некоторых иных партий и движений, пострадавшие от жестких экономических реформ, а также пенсионной реформы, проведенных правящей праволиберальной коалицией", - говорится в сообщении.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
СМИ рассказали о страхе в ЕС из-за выборов в Чехии
Вчера, 10:49
На волне недовольства действиями властей в последнее время поднялась популярность и другого оппозиционного и весьма радикального по воззрениям движения SPD ("Свобода и прямая демократия"), которому готовы отдать свои голоса около 11-12% избирателей. Если в программу ANO входит противодействие некоторым шагам ЕС в сфере экономики и миграции, то движение SPD готово пойти еще дальше – оно выступает за введение в республике института референдума и готово вынести на обсуждение дальнейшее вхождение Чехии в состав ЕС и НАТО. Лидер ANO Бабиш заранее дистанцировался от таких действий, неоднократно заявив в преддверие выборов о необходимости сохранения прозападного курса Чехии.
В свою очередь, критикуемые оппозицией за свои реформы за четыре года правления лидеры правящей коалиции SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой потеряли множество сторонников, набирая в опросах не более 20-21% голосов. Поскольку пропаганда осуществленных реформ приносит, скорее, обратный эффект, либералы главный акцент в предвыборной агитации сделали на запугивании избирателей возможными действиями Бабиша на посту премьера, которые якобы могут привести страну в объятья Москвы по примеру соседних Венгрии и Словакии.
Самым трудным после окончания голосования окажется вопрос о формировании новой правящей коалиции. У либералов нет для этого достаточных сил, также не ожидается, что победа на выборах принесет движению Бабиша более половины мест в парламенте (101 из 200). Как минимум, ANO должно будет для этого найти двух партнеров. При этом выбор у Бабиша весьма невелик – движение SPD, коалиция левых сил во главе с коммунистами и недавно созданное популистское движение "Автомобилисты". Остальные попадающие в парламент политические субъекты заранее отреклись от сотрудничества с Бабишем.
При этом президент республики Петр Павел уже объявил о том, что начнет сразу после голосования, с воскресенья, встречи с лидерами всех прошедших в парламент партий и движений.
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Оппозиция Чехии претендует на 77 мест в парламенте, следует из опроса
15 июня, 15:01
 
В миреЧехияМоскваВенгрияАндрей БабишПетр ПавелЕвросоюзЧешское радиоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала