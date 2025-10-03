Рейтинг@Mail.ru
Бригада "Эспаньола" заявила о прекращении существования
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 03.10.2025 (обновлено: 20:25 03.10.2025)
Бригада "Эспаньола" заявила о прекращении существования
Бригада "Эспаньола" добровольческого корпуса российских сил заявила о прекращении существования в прежнем виде и "перезагрузке".
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бригада "Эспаньола" добровольческого корпуса российских сил заявила о прекращении существования в прежнем виде и "перезагрузке".
«
"Сегодня мы объявляем полную перезагрузку "Эспаньолы". 88-я бригада — в том своем виде, той форме и том составе, в каком она заходила под Клещеевку в 23-м и брала в 24-25-м вместе со смежниками Часов Яр — прекращает существование", — отметили там.
На базе 88-й бригады создадут радиоэлектронный и штурмовой отряды, в отдельную структуру также вывели разведцентр "Мелодия".
"Приём в штат "Эспаньолы" до конца октября таким образом временно приостановлен. Набор в Морской отряд при этом продолжается. В ближайшие недели все вернётся к обычному распорядку", - добавили в организации.
В бригаде призвали запастись терпением добровольцев, которые хотят попасть именно в "Эспаньолу".
