РЭЦ рассказал о брендах "Сделано в России"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Отечественные компании уверенно выходят на международные рынки, активно используя комплексные инструменты государственной поддержки и цифровую платформу "Мой экспорт" Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), эти истории успеха, подкрепленные знаком качества "Сделано в России", подтверждают способность российских производителей конкурировать на глобальном уровне, предлагая востребованную и качественную продукцию, сообщает центр.

"Представляем примеры того, как костромская кондитерская фабрика "Меренга", производитель ветеринарных препаратов "БиАгро" и санкт-петербургский разработчик систем водоочистки "Акватория" успешно находят своих покупателей по всему миру", - говорится в сообщении.

Кондитерская фабрика "Меренга" (ООО "Карамелия") в Костроме существует с 1946 года и за это время стала одной из самых узнаваемых фабрик в России. На сегодняшний день здесь производят более 150 видов сладостей: зефир, мармелад, пастилу, пряники, печенье, маршмеллоу и, с 2023 года, шоколад. Особое место в ассортименте занимает шоколад под брендом "Костромская Снегурочка". "Это не просто сладость - это часть русской сказочной традиции, которая полюбилась и в России, и далеко за ее пределами", - отмечает центр.

Компания начала экспортировать свою продукцию в 2016 году, сначала ориентируясь на страны СНГ: Белоруссию и Казахстан. Затем география постепенно расширялась: сейчас сладости из Костромы поставляют в Грузию, Молдавию, Азербайджан и активно развивают продажи в Китае - одном из самых перспективных шоколадных рынков мира.

"В Китае востребованы классические плитки без начинки, но растет спрос и на необычные вкусы, например с клюквой или зеленым чаем, а также на шоколад с пробиотиками и витаминами. В новинках, созданных специально для наших покупателей, мы сочетаем нежную начинку с кусочками сочных фруктов и хрустящих орехов, для соответствия тренду на мультисенсорику", - рассказывает руководство компании.

Сотрудничество с Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ) дало компании дополнительный импульс развития внешнеэкономической деятельности. Через платформу "Мой экспорт" "Карамелия" получила поддержку в участии в международных выставках и помощи с поиском новых партнеров. Например, продукция уже представлена в национальных павильонах во Вьетнаме и ОАЭ. Также заключены договора с торговыми компаниями из Сербии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Сейчас идут переговоры с китайскими и армянскими партнерами. А недавно компания получила сертификат "Сделано в России".

"Для нас сертификат "Сделано в России" - знак качества, который помогает укрепить доверие зарубежных клиентов и открыть новые рынки. Мы хотим, чтобы наш шоколад стал не просто угощением, а культурным символом России, который любят и ценят во всем мире", - уточняют в компании.

Планы на будущее у "Карамелии" амбициозные: расширять портфель шоколадной продукции, активно развивать экспорт, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и делать упор на инновационные и полезные для здоровья продукты. Регулярное участие в выставках помогает держать связь с покупателями и находить новые идеи для развития.

Компания ООО "Торговый дом "БиАгро", входит в группу компаний "Бионит", продолжает развитие своей внешнеэкономической деятельности также при поддержке РЭЦ. Теперь компания - обладатель сертификатов "Сделано в России". Эти сертификаты, выданные в категории "Надежность", охватывают ключевые ветеринарные препараты, включая вирусвакцины против ньюкаслской болезни.

Группа компаний "Бионит" является одним из пионеров в производстве ветеринарных препаратов в России. Она была основана в 1991 году усилиями владимирских ученых-биологов и фармацевтов. За 35 лет предприятие трансформировалось из небольшой лаборатории в крупный современный завод, производящий лекарства и вакцины для всех видов животных и птиц с ежегодным производством более 2,4 миллиона литров инфузионных растворов, свыше 24 тысяч литров растворов антибиотиков и более 360 миллионов доз вакцин.

Предприятие активно занимается экспортной деятельностью с 2008 года, поставляя свою продукцию в 89 регионов России и в десять зарубежных стран. География поставок охватывает Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

В своем экспортном развитии "БиАгро" активно опирается на инструменты и экспертизу Российского экспортного центра. До сотрудничества с РЭЦ одной из ключевых проблем было получение доступа к глубокой аналитике зарубежных рынков.

"Эксперты РЭЦ и их подрядчики предоставляют высококачественную аналитику рынка и информацию об условиях вхождения в него, что значительно упрощает нашу работу", - отмечают в компании.

Активно используются и цифровые сервисы РЭЦ. Через государственную платформу "Мой экспорт" "БиАгро" регулярно получает аналитические отчеты, ищет потенциальных покупателей и оформляет сертификаты свободной продажи. Кроме того, сотрудники компании повышают свою квалификацию, изучая материалы Школы экспорта РЭЦ и участвуя в вебинарах.

"Мы надеемся, что сертификат "Сделано в России" значительно повысит престиж нашей продукции в глазах иностранных партнеров. Это своего рода сигнал к доверию, знак надежности нашей компании для компаньонов, подтверждающий высочайшие стандарты качества и прозрачность производства", - подчеркнули в компании.

В будущем "БиАгро" планирует расширять географию экспорта и уже ведет переговоры с такими странами, как Монголия, Ирак, Вьетнам, Венесуэла и Малайзия.

Санкт-петербургская компания "Акватория" (владелец ТМ "Гейзер"), российский разработчик и производитель систем водоочистки, с 1986 года занимает уверенные позиции на отечественном рынке. Начав с простых насадок на кран, компания расширила свой ассортимент до настольных фильтров, систем под мойку, обратных осмосов и кувшинов, а также освоила производство систем водоподготовки для загородных домов и предприятий, включая решения по очистке сточных вод.

Основанная сотрудниками Радиевого института им. В.Г. Хлопина, компания изначально ориентировалась на высокие технологии, что подтверждается использованием уникальных разработок в области очистки воды, применявшихся еще при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Экспортная деятельность производителя началась в 1997 году с поставок в Белоруссию. Успех на этом рынке был обусловлен использованием запатентованных технологий "Арагон" и "Каталон", обеспечивающих комплексную очистку воды от различных загрязнений, включая бактерии, вирусы, железо и тяжелые металлы. Картридж "Арагон", сочетающий механическую, сорбционную и ионообменную фильтрацию, и картридж "Арагон Био", удаляющий бактерии и вирусы, стали визитными карточками компании.

Однако выход на новые рынки не был для компании простым. Партнерство с Российским экспортным центром позволило ускорить этот процесс.

"До сотрудничества с РЭЦ мы столкнулись с серьезными вызовами: санкции, сложности с платежами, логистические проблемы, отсутствие удобных инструментов страхования и жесткая конкуренция с дешевой китайской продукцией. Поэтому мы с удовольствием приняли приглашение комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга принять участие в экспортном акселераторе, которое проводили РЭЦ и Минпромторг РФ. В результате работы с РЭЦ мы получили бесценную поддержку по всем направлениям нашей экспортной деятельности: провели серьезную работу по переформатированию целевых рынков, состоялось наше участие в международных выставках в Саудовской Аравии, ОАЭ, Узбекистане и других странах. Начата работа на рынках африканских стран. Это позволило нам напрямую взаимодействовать с потенциальными клиентами и оперативно заключать контракты", - рассказал коммерческий директор ООО "Акватория" Кирилл Смирнов.

Сервисы РЭЦ и, в частности, государственной цифровой платформы "Мой экспорт" помогли провести рыночные исследования. Компания получила списки потенциальных контрагентов, что значительно сэкономило время и ресурсы компании.

Благодаря сотрудничеству с РЭЦ компания успешно расширила географию поставок более чем на 30 стран мира. Наиболее динамичный рост продаж наблюдается в Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и на Ближнем Востоке (ОАЭ), при этом сохраняется стабильный спрос на традиционных рынках Европы и Австралии. Ожидается, что в 2024 году экспортная выручка компании увеличится на четверть по сравнению с 2023 годом, включая 10% прирост на рынках дальнего зарубежья.

Также компания является обладателем сертификата "Сделано в России". Экспортер сертифицировал запатентованный фильтр для воды на основе композитного материала по направлению "Уникальность".

РЭЦ напомнил, что знак "Сделано в России" является официальным знаком качества, подтверждающим высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать, — это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сгенерированную анкету. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".