Минобороны Швейцарии заявило о закупке систем для защиты от БПЛА
16:01 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/bpla-2046202821.html
Минобороны Швейцарии заявило о закупке систем для защиты от БПЛА
в мире
швейцария
швейцария
в мире, швейцария
В мире, Швейцария
Минобороны Швейцарии заявило о закупке систем для защиты от БПЛА

МО Швейцарии заявило о закупке систем для защиты военной инфраструктуры от БПЛА

Берн
Берн
Берн. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 окт – РИА Новости. Минобороны Швейцарии усиливает защиту военной инфраструктуры от БПЛА, для чего осуществит заказ протестированных летом систем, сообщило военное ведомство в коммюнике.
В МО сообщили, что летом этого года были проведены полевые испытания системы защиты от беспилотников, способной обнаруживать и перехватывать мини-дроны для защиты военной инфраструктуры.
"После испытаний, показавших положительные результаты, армия заказала её приобретение федеральному ведомству по вооружениям (Armasuisse)", - следует из релиза.
Отмечается, что целью закупок является приобретение ноу-хау, необходимых для надежной защиты войск, инфраструктуры и транспортных средств от разведывательных и ударных мини- и микродронов.
"Благодаря своей полумобильности эта система может быть использована для выполнения других армейских задач, например, в ходе вспомогательных операций в интересах гражданских властей или в миротворческой миссии", - следует из релиза.
Помимо этого Armasuisse заключила рамочные соглашения с тремя поставщиками на закупку мини-дронов, на что швейцарский парламент одобрил сумму в 108 миллионов франков.
"Мини-дроны значительно расширяют возможности армии в области разведки. Они оперативно предоставляют информацию, специфичную для конкретной ситуации, способствуют наблюдению, сбору разведывательной информации и разведке зон боевых действий, а также используются для обучения. После первых систем, приобретенных в 2019 году в экспериментальном порядке, теперь возможно постепенное оснащение других подразделений новейшими технологиями", - отметили в минобороны.
