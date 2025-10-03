Минобороны Швейцарии заявило о закупке систем для защиты от БПЛА

ЖЕНЕВА, 3 окт – РИА Новости. Минобороны Швейцарии усиливает защиту военной инфраструктуры от БПЛА, для чего осуществит заказ протестированных летом систем, сообщило военное ведомство в коммюнике.

В МО сообщили, что летом этого года были проведены полевые испытания системы защиты от беспилотников, способной обнаруживать и перехватывать мини-дроны для защиты военной инфраструктуры.

"После испытаний, показавших положительные результаты, армия заказала её приобретение федеральному ведомству по вооружениям (Armasuisse)", - следует из релиза.

Отмечается, что целью закупок является приобретение ноу-хау, необходимых для надежной защиты войск, инфраструктуры и транспортных средств от разведывательных и ударных мини- и микродронов.

"Благодаря своей полумобильности эта система может быть использована для выполнения других армейских задач, например, в ходе вспомогательных операций в интересах гражданских властей или в миротворческой миссии", - следует из релиза.

Помимо этого Armasuisse заключила рамочные соглашения с тремя поставщиками на закупку мини-дронов, на что швейцарский парламент одобрил сумму в 108 миллионов франков.