https://ria.ru/20251003/bpla-2046202821.html
Минобороны Швейцарии заявило о закупке систем для защиты от БПЛА
Минобороны Швейцарии заявило о закупке систем для защиты от БПЛА - РИА Новости, 03.10.2025
Минобороны Швейцарии заявило о закупке систем для защиты от БПЛА
Минобороны Швейцарии усиливает защиту военной инфраструктуры от БПЛА, для чего осуществит заказ протестированных летом систем, сообщило военное ведомство в... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:01:00+03:00
2025-10-03T16:01:00+03:00
2025-10-03T16:01:00+03:00
в мире
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008604854_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_51ec6b0690bacbfddabce05190af4565.jpg
https://ria.ru/20251002/germanija-2045913360.html
https://ria.ru/20251003/ukraina-2046193749.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008604854_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_d1dd8c07a6f2eb029b6ae37998bb24d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария
Минобороны Швейцарии заявило о закупке систем для защиты от БПЛА
МО Швейцарии заявило о закупке систем для защиты военной инфраструктуры от БПЛА
ЖЕНЕВА, 3 окт – РИА Новости. Минобороны Швейцарии усиливает защиту военной инфраструктуры от БПЛА, для чего осуществит заказ протестированных летом систем, сообщило военное ведомство в коммюнике.
В МО сообщили, что летом этого года были проведены полевые испытания системы защиты от беспилотников, способной обнаруживать и перехватывать мини-дроны для защиты военной инфраструктуры.
"После испытаний, показавших положительные результаты, армия заказала её приобретение федеральному ведомству по вооружениям (Armasuisse)", - следует из релиза.
Отмечается, что целью закупок является приобретение ноу-хау, необходимых для надежной защиты войск, инфраструктуры и транспортных средств от разведывательных и ударных мини- и микродронов.
"Благодаря своей полумобильности эта система может быть использована для выполнения других армейских задач, например, в ходе вспомогательных операций в интересах гражданских властей или в миротворческой миссии", - следует из релиза.
Помимо этого Armasuisse заключила рамочные соглашения с тремя поставщиками на закупку мини-дронов, на что швейцарский парламент одобрил сумму в 108 миллионов франков.
"Мини-дроны значительно расширяют возможности армии в области разведки. Они оперативно предоставляют информацию, специфичную для конкретной ситуации, способствуют наблюдению, сбору разведывательной информации и разведке зон боевых действий, а также используются для обучения. После первых систем, приобретенных в 2019 году в экспериментальном порядке, теперь возможно постепенное оснащение других подразделений новейшими технологиями", - отметили в минобороны.