Прилепин назвал Боякова главным режиссером патриотического направления - РИА Новости, 03.10.2025
Культура
 
15:29 03.10.2025
Прилепин назвал Боякова главным режиссером патриотического направления
Прилепин назвал Боякова главным режиссером патриотического направления
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в беседе с РИА Новости назвал театрального деятеля и режиссера Эдуарда Боякова главным и центровым режиссером патриотического направления.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин ранее сообщил РИА Новости, что Эдуард Бояков назначен художественным руководителем Театра на Малой Ордынке.
Здание Ленфильма - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Петербург договорился с Минкультом работать над возрождением "Ленфильма"
19 июня, 23:43
"Эдуард Бояков - не один из главных театральных режиссеров и продюсеров патриотического направления, а главный, центровой, основной", - сказал собеседник агентства.
Как отметил Прилепин, Бояков одним из первых посетил Донбасс в 2015 году - и с тех пор бывает там постоянно. "Общался с первым главой ДНР Александром Захарченко, дружил с главными командирами сопротивления, поставил спектакль военной поэзии - тогда еще не было самого определения "Z-поэзия" - в Донецке! За шесть лет до начала специальной военной операции!" - добавил он.
По словам Прилепина, они вместе с Бояковым создали фестиваль "Традиция" для поддержки тех, для кого крымская и донбасская история были надеждой на перемены.
"После гибели Захарченко во МХАТе имени Горького Бояков организовал Дни памяти Захарченко - тоже задолго до СВО, где собирались все наши - те, кто позже первыми поддержат решение президента о возвращении нашей земли в 2022 году", - рассказал писатель.
Прилепин подчеркнул, что бояковский театр стал центром притяжения режиссеров, поэтов, музыкантов, философов, которые осмысляли русский путь. Среди работ Боякова спектакль "Лавр", постановка "Женщины Есенина" в качестве продюсера, которые заняли лидирующие позиции по посещениям и продажам в Москве.
"Бояков - не просто патриот. Патриотов нынче много стало, а будет еще больше. Он - мастер. Мастеров такого уровня у нас совсем мало. Конечно, это великое решение, что ему дали театр", - заключил Прилепин.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Прилепин предложил установить памятник героям СВО на Болотной набережной
7 августа, 07:33
 
