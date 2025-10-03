Прилепин назвал Боякова главным режиссером патриотического направления

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в беседе с РИА Новости назвал театрального деятеля и режиссера Эдуарда Боякова главным и центровым режиссером патриотического направления.

"Эдуард Бояков - не один из главных театральных режиссеров и продюсеров патриотического направления, а главный, центровой, основной", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Прилепин , Бояков одним из первых посетил Донбасс в 2015 году - и с тех пор бывает там постоянно. "Общался с первым главой ДНР Александром Захарченко , дружил с главными командирами сопротивления, поставил спектакль военной поэзии - тогда еще не было самого определения "Z-поэзия" - в Донецке ! За шесть лет до начала специальной военной операции!" - добавил он.

По словам Прилепина, они вместе с Бояковым создали фестиваль "Традиция" для поддержки тех, для кого крымская и донбасская история были надеждой на перемены.

"После гибели Захарченко во МХАТе имени Горького Бояков организовал Дни памяти Захарченко - тоже задолго до СВО, где собирались все наши - те, кто позже первыми поддержат решение президента о возвращении нашей земли в 2022 году", - рассказал писатель.

Прилепин подчеркнул, что бояковский театр стал центром притяжения режиссеров, поэтов, музыкантов, философов, которые осмысляли русский путь. Среди работ Боякова спектакль "Лавр", постановка "Женщины Есенина" в качестве продюсера, которые заняли лидирующие позиции по посещениям и продажам в Москве.