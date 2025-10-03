https://ria.ru/20251003/boyakov-2046146948.html

Бояков стал худруком Театра на Малой Ордынке

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Режиссер и театральный деятель Эдуард Бояков назначен художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин."Известный российский режиссер и театральный деятель Эдуард Бояков назначен художественным руководителем Театра на Малой Ордынке. Занимавший до этого времени должность художественного руководителя Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры, который требует повышенного внимания с учетом его масштабов, истории и значимости для Москвы и России", - рассказал Фурсин.Он отметил, что Бояков имеет более 30 лет опыта руководства различными театральными проектами. Он успешно создает спектакли на серьезные исторические темы по классическим сюжетам, но при этом активно и глубоко работает с произведениями современных авторов."Его подход в целом созвучен концепции Театра на Малой Ордынке, который всегда ставил перед собой задачу – двигаться в ногу со временем и развивать театральное искусство для современного зрителя", - добавил Фурсин.Руководитель столичного депкульта напомнил, что Бояков является одним из создателей совместно с Союзом театральных деятелей России фестиваля "Золотая Маска", создателем Московского Пасхального фестиваля - совместно с Валерием Гергиевым, соавтором идеи фестиваля "Традиция" - совместно с Захаром Прилепиным. Он работал худруком МХАТ имени Горького (2018-2021), создал театры: "Практика", "Политеатр", Новый театр. Стал автором мультимедийного представления "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"."За время руководства Евгения Герасимова Театром на Малой Ордынке учреждение существенно укрепило свой авторитет и финансовое положение. Внебюджетные доходы к началу 2025 года выросли более чем в 3,5 раза, число зрителей увеличилось вдвое, средняя заработная плата сотрудников выросла почти на 50%. За это время театр выпустил 16 премьер. Творческий состав театра усилился за счет привлечения ведущих актеров и режиссеров, а труппа пополнилась новыми молодыми артистами", - заключил Фурсин.

Ольга Фомченкова

