Силы ПВО за ночь сбили 20 БПЛА ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 03.10.2025 (обновлено: 08:46 03.10.2025)
Силы ПВО за ночь сбили 20 БПЛА ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили двадцать дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
«

"С 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Военные ликвидировали:
  • девять БПЛА — над акваторией Черного моря;
  • четыре — над Воронежской областью;
  • по три — над Крымом и Белгородской областью;
  • один — над Курской.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
