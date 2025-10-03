https://ria.ru/20251003/bespilotniki-2046089454.html
Силы ПВО за ночь сбили 20 БПЛА ВСУ
Силы ПВО за ночь сбили 20 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 03.10.2025
Силы ПВО за ночь сбили 20 БПЛА ВСУ
Вооруженные силы за ночь сбили двадцать дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T07:17:00+03:00
2025-10-03T07:17:00+03:00
2025-10-03T08:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
воронежская область
белгородская область
вооруженные силы украины
республика крым
