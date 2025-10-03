В Березниках отремонтируют квартиру, которая пострадала при атаке БПЛА

ПЕРМЬ, 3 окт - РИА Новости. Одна квартира в двухквартирном доме, пострадавшем при атаке БПЛА в пермских Березниках, получила значительные повреждения, она будет отремонтирована, сообщил мэр города Алексей Казаченко.

"Получили доступ внутрь дома после осмотра места происшествия взрывотехником ОМОН и сотрудниками Следственного комитета. Зашли с хозяевами в помещения в сопровождении бойцов МЧС – есть риск обрушения чердачного перекрытия", - написал Казаченко в своем Telegram-канале

Он отметил, что в ближайшее время будет оказана помощь с разбором завалов и диагностикой повреждений помещения, затем - проведен ремонт строения при финансовой поддержке региона.