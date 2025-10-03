Рейтинг@Mail.ru
В Березниках отремонтируют квартиру, которая пострадала при атаке БПЛА - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 03.10.2025 (обновлено: 14:48 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/berezniki-2046173550.html
В Березниках отремонтируют квартиру, которая пострадала при атаке БПЛА
В Березниках отремонтируют квартиру, которая пострадала при атаке БПЛА - РИА Новости, 03.10.2025
В Березниках отремонтируют квартиру, которая пострадала при атаке БПЛА
Одна квартира в двухквартирном доме, пострадавшем при атаке БПЛА в пермских Березниках, получила значительные повреждения, она будет отремонтирована, сообщил... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:15:00+03:00
2025-10-03T14:48:00+03:00
происшествия
березники
пермский край
дмитрий махонин
омон россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046172357_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c39e7d25e1047215691d0d1ae93a6b3e.jpg
https://ria.ru/20251003/perm-2046095166.html
https://ria.ru/20251003/pvo-2046090222.html
березники
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046172357_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b06be88842fe8796d4351ee6a6f84f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, березники, пермский край, дмитрий махонин, омон россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Березники, Пермский край, Дмитрий Махонин, ОМОН России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Березниках отремонтируют квартиру, которая пострадала при атаке БПЛА

В Березниках в Пермском крае отремонтируют квартиру, пострадавшую при атаке БПЛА

© Алексей Казаченко/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Березниках
Последствия атаки ВСУ в Березниках - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Алексей Казаченко/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Березниках
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 3 окт - РИА Новости. Одна квартира в двухквартирном доме, пострадавшем при атаке БПЛА в пермских Березниках, получила значительные повреждения, она будет отремонтирована, сообщил мэр города Алексей Казаченко.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинформировал, что жилой дом был поврежден при атаке БПЛА в Березниках, люди не пострадали.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Глава Пермского края рассказал о ситуации на химзаводе после атаки БПЛА
Вчера, 08:46
"Получили доступ внутрь дома после осмотра места происшествия взрывотехником ОМОН и сотрудниками Следственного комитета. Зашли с хозяевами в помещения в сопровождении бойцов МЧС – есть риск обрушения чердачного перекрытия", - написал Казаченко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в ближайшее время будет оказана помощь с разбором завалов и диагностикой повреждений помещения, затем - проведен ремонт строения при финансовой поддержке региона.
"Вторая квартира сильно не пострадала. Здесь возобновили подачу отопления, до конца дня восстановим водоснабжение и электричество. Оказываем содействие семьям в оформлении региональной и муниципальной материальной помощи. Жилой дом оставляем под охраной", - добавил он.
Военнослужащая на командном пункте - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Воронежской области после ночной атаки БПЛА никто не пострадал
Вчера, 07:48
 
ПроисшествияБерезникиПермский крайДмитрий МахонинОМОН РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала