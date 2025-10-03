Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала вредные привычки, снижающие шансы забеременеть - РИА Новости, 03.10.2025
02:29 03.10.2025
Врач назвала вредные привычки, снижающие шансы забеременеть
Врач назвала вредные привычки, снижающие шансы забеременеть
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Врач назвала вредные привычки, снижающие шансы забеременеть

Алкоголь, курение и фастфуд могут снизить шансы забеременеть

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Алкоголь, курение, наркотические вещества, фастфуд и лишний вес, изнурительные тренировки и голодание, а также хроническое недосыпание могут снизить шансы женщины забеременеть, такие вредные привычки имеют тяжелые последствия вплоть до бесплодия, сообщила РИА Новости заведующая отделом по организации работы в Женских консультациях, врач акушер-гинеколог городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева столичного департамента здравоохранения Ольга Ткаченко.
"Готовы узнать неприятную правду? Каждый день многие женщины неосознанно подрывают своё репродуктивное здоровье вредными привычками. Казалось бы, все знают, что алкоголь, курение и другие пагубные пристрастия разрушительны для нашего организма, однако до сих пор они не только не изжили себя, но их даже романтизируют. К сожалению, люди не хватаются за голову, пока не столкнутся с тяжёлыми последствиями, и одним из них может оказаться бесплодие. Предлагаю своеобразный чек-лист вредных привычек, по которому можно проверить себя — чем больше галочек, тем выше вероятность столкнуться с трудностями при зачатии", - сказала Ткаченко.
По ее словам, одной из таких привычек является курение - табачный дым не только вредит лёгким, но и ухудшает кровоснабжение тканей и функцию яичников. В результате могут возникать сбои менструального цикла и проблемы с наступлением беременности.
"Алкоголь. Да, даже пара бокалов некрепкого алкоголя, употребляемые регулярно, способны негативно повлиять на репродуктивную систему. Алкоголь оказывает токсическое воздействие на яичники, нарушает овуляцию, повышает риск осложнений при планировании беременности. Наркотики. Токсические вещества оказывают разрушительное влияние на весь организм и в том числе на репродуктивную систему: растёт риск инфекций органов малого таза и бесплодия. Кроме того, употребление наркотиков кратно увеличивает риск самопроизвольного прерывания беременности", - рассказала врач.
Собеседница агентства отметила, что к вредным привычкам относятся фастфуд и лишний вес. Жировая ткань является эндокринным органом, изменения в котором нарушают хрупкую гармонию в организме. Особенно опасен висцеральный жир, скапливающийся в области живота и обволакивающий внутренние органы: он тормозит выработку белка, связывающего половые гормоны, что напрямую влияет на фертильность.
"Изнурительные тренировки и голодание. Здесь крайности тоже опасны. Хроническое истощение и экстремальные физические нагрузки ослабляют организм и иммунную систему. К планированию своего рациона и спортивным занятиям нужно подходить грамотно. При дефиците энергии тело "переходит" в режим выживания, при котором репродуктивная функция не является приоритетной для организма. Это может привести к аменорее — полному исчезновению менструаций. Такие эксперименты над своим телом могут обернуться снижением уровня женских половых гормонов, нарушениями менструального цикла и даже преждевременной менопаузой. В крови при этом постоянно повышен уровень стрессовых гормонов: кортизола, адреналина и норадреналина", - уточнила Ткаченко.
Собеседница агентства также добавила, что хроническое недосыпание и нарушение режима сна действуют на организм разрушительно — в условиях постоянного стресса он не может работать эффективно, а значит, и зачатие становится сложной задачей.
"Особую важность профилактика приобретает на фоне современного демографического тренда на повышение среднего возраста: рождение первого ребёнка у женщин происходит уже в зрелом возрасте", - подчеркнула специалист.
Ранее вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила в интервью РИА Новости, что сегодня средний возраст рождения первого ребенка — 29 лет. Современные молодые женщины, особенно в столице, в первую очередь стремятся к получению образования, самореализации, всестороннему развитию, построению успешной карьеры — и откладывают материнство "на потом". Но "потом" могут возникнуть трудности с реализацией новой цели.
Москвичкам город предлагает широкий спектр возможностей по поддержке репродуктивного здоровья. Например, по программе "Стану мамой" можно сдать анализ на антимюллеров гормон (АМГ) и узнать свой репродуктивный потенциал. Кроме того, в ходе диспансеризации жительницы города могут пройти комплексное обследование и выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях. Мероприятия по профилактике и диагностике доступны во всех женских консультациях и в Центрах женского здоровья.
