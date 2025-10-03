Рейтинг@Mail.ru
Глава МО Бельгии не знает, были ли дроны над военной базой российскими
16:49 03.10.2025 (обновлено: 17:56 03.10.2025)
Глава МО Бельгии не знает, были ли дроны над военной базой российскими
Глава МО Бельгии Тео Франкен заявил газете Soir, что не знает, были ли российскими дроны над военной базой недалеко от границы с ФРГ. РИА Новости, 03.10.2025
Флаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Глава МО Бельгии Тео Франкен заявил газете Soir, что не знает, были ли российскими дроны над военной базой недалеко от границы с ФРГ.
Ранее в пятницу инистерство обороны Бельгии сообщило РИА Новости, что проверяет сообщения бельгийского вещателя VRT о том, что 15 беспилотников были замечены над военной базой Эльзенборн недалеко от границы с Германией.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Мирошник прокомментировал сообщения о якобы российских дронах в Европе
Вчера, 14:59
"Неизвестно, это российские дроны или наши враги", - сказал он журналистам.
По данным Франкена, дроны были замечены над авиабазой между 2 и 3 часами ночи по московскому времени, ведётся расследование.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев, за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию
2 октября, 21:30
 
