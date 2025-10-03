https://ria.ru/20251003/belgiya-2046222021.html
Глава МО Бельгии не знает, были ли дроны над военной базой российскими
Глава МО Бельгии Тео Франкен заявил газете Soir, что не знает, были ли российскими дроны над военной базой недалеко от границы с ФРГ. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:49:00+03:00
2025-10-03T17:56:00+03:00
в мире
россия
германия
бельгия
тео франкен
дмитрий песков
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
