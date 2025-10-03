Рейтинг@Mail.ru
13:02 03.10.2025 (обновлено: 13:14 03.10.2025)
Минобороны Бельгии проверит сообщения СМИ о БПЛА над военной базой
Минобороны Бельгии проверит сообщения СМИ о БПЛА над военной базой
бельгия, в мире, германия
Минобороны Бельгии проверит сообщения СМИ о БПЛА над военной базой

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Министерство обороны Бельгии проверяет сообщения бельгийского вещателя VRT о том, что 15 беспилотников были замечены над военной базой Эльзенборн недалеко от границы с Германией.
"МО в настоящее время проверяет это и прокомментирует как можно скорее", - сказали в пресс-службе ведомства.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев, за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Журналист выступил с предупреждением после слов Путина о БПЛА в Европе
Вчера, 01:58
 
