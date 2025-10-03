Минобороны Бельгии проверит сообщения СМИ о БПЛА над военной базой

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Министерство обороны Бельгии проверяет сообщения бельгийского вещателя VRT о том, что 15 беспилотников были замечены над военной базой Эльзенборн недалеко от границы с Германией.