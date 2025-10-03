https://ria.ru/20251003/belgiya-2046155686.html
Минобороны Бельгии проверит сообщения СМИ о БПЛА над военной базой
Минобороны Бельгии проверит сообщения СМИ о БПЛА над военной базой
Министерство обороны Бельгии проверяет сообщения бельгийского вещателя VRT о том, что 15 беспилотников были замечены над военной базой Эльзенборн недалеко от... РИА Новости, 03.10.2025
МО Бельгиия проверяет сообщения о 15 беспилотниках над военной базой Эльзенборн