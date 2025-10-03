"АвтоВАЗ" прокомментировал ДТП с Lada Vesta во Владимирской области

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. "АвтоВАЗ" пытался связаться с владельцем Lada Vesta, попавшей в аварию во Владимирской области, но тот отказался разговаривать, сообщили РИА Новости в пресс-службе автоконцерна.

АвтоВАЗ " на основе публикаций в Telegram-каналах и СМИ провел проверку информации об инциденте с Lada Vesta, произошедшем в сентябре во Владимирской области . Третьего октября компания предприняла неоднократные попытки связаться с установленным владельцем Vesta по номеру телефона, который был им оставлен как контактный при покупке автомобиля. К сожалению, владелец Vesta отказался продолжить диалог и обеспечить доступ к автомобилю наших технических специалистов", — сказали в компании.

Это усложняет процесс установления причин ДТП, а фотографии с места не позволяют даже предположить, что случилось, отметили в пресс-службе.

"Компания заинтересована в полном и всестороннем расследовании инцидента, действует исключительно в правовом поле и находится в контакте с органами ГАИ , расследующими это ДТП. <…> Специалисты "АвтоВАЗа" готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденного автомобиля", — заверил концерн.

Авария во Владимирской области произошла 18 сентября. По словам автоюриста Александра Шумского, у жительницы Гусь-Хрустального заклинило руль. Lada Vesta 2025 года выпуска съехала на обочину и несколько раз перевернулась. Женщина находится в больнице, сегодня ей сделают очередную операцию.

Во владимирском главке МВД РИА Новости подтвердили, что ДТП 18 сентября действительно было, но комментировать отказались.