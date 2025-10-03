https://ria.ru/20251003/avtovaz-2046189103.html
"АвтоВАЗ" прокомментировал ДТП с Lada Vesta во Владимирской области
Авто, Владимирская область, Гусь-Хрустальный, АвтоВАЗ, ГИБДД МВД РФ, Lada Vesta, Происшествия
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. "АвтоВАЗ" пытался связаться с владельцем Lada Vesta, попавшей в аварию во Владимирской области, но тот отказался разговаривать, сообщили РИА Новости в пресс-службе автоконцерна.
"АвтоВАЗ
" на основе публикаций в Telegram-каналах и СМИ провел проверку информации об инциденте с Lada Vesta, произошедшем в сентябре во Владимирской области
. Третьего октября компания предприняла неоднократные попытки связаться с установленным владельцем Vesta по номеру телефона, который был им оставлен как контактный при покупке автомобиля. К сожалению, владелец Vesta отказался продолжить диалог и обеспечить доступ к автомобилю наших технических специалистов", — сказали в компании.
Это усложняет процесс установления причин ДТП, а фотографии с места не позволяют даже предположить, что случилось, отметили в пресс-службе.
"Компания заинтересована в полном и всестороннем расследовании инцидента, действует исключительно в правовом поле и находится в контакте с органами ГАИ
, расследующими это ДТП. <…> Специалисты "АвтоВАЗа" готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденного автомобиля", — заверил концерн.
Авария во Владимирской области произошла 18 сентября. По словам автоюриста Александра Шумского, у жительницы Гусь-Хрустального заклинило руль. Lada Vesta 2025 года выпуска съехала на обочину и несколько раз перевернулась. Женщина находится в больнице, сегодня ей сделают очередную операцию.
Во владимирском главке МВД РИА Новости подтвердили, что ДТП 18 сентября действительно было, но комментировать отказались.
"АвтоВАЗ" пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления и пообещал, что проведет всестороннее расследование аварии, после чего можно будет делать выводы о ее причинах.