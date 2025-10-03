Рейтинг@Mail.ru
"Нафтогаз" назвал атаку 3 октября на энергообъекты крупнейшей с начала СВО
15:32 03.10.2025 (обновлено: 17:25 03.10.2025)
"Нафтогаз" назвал атаку 3 октября на энергообъекты крупнейшей с начала СВО
"Нафтогаз" назвал атаку 3 октября на энергообъекты крупнейшей с начала СВО
2025-10-03T15:32:00+03:00
2025-10-03T17:25:00+03:00
в мире, украина, россия, нафтогаз украины
В мире, Украина, Россия, Нафтогаз Украины
"Нафтогаз" назвал атаку 3 октября на энергообъекты крупнейшей с начала СВО

Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли самый массированный удар по газовой инфраструктуре Украины в Харьковской и Полтавской областях с начала СВО, сообщила пресс-служба украинского предприятия "Нафтогаз".
"В результате этой атаки значительная часть наших объектов повреждена. Часть разрушений — критические", — говорится в заявлении.
В свою очередь, украинский энергохолдинг ДТЭК заявлял, что в Полтавской области перестали работать несколько объектов по добыче газа.
Ранее днем Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Заголовок открываемого материала