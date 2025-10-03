Адвокат прокомментировал приговор архиепископу Микаэлу

ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Вынесенный ереванским судом приговор архиепископу Армянской апостольской церкви Микаэлу Аджапахяну по обвинению в призывах к захвату власти возвестил смерть правосудия и морали в Армении, считает адвокат Амрам Макинян.
В пятницу судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.
"Обнародованным явно несправедливым судебным актом в отношении владыки Микаэла возвещено о биологической смерти справедливости и морали, и имя объявившего об этом — Армине Меликсетян", - написал адвокат в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он заявил, что не будет участвовать ни в одном судебном заседании под ее председательством. "Призываю своих коллег поступить так же", - отметил адвокат.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
