Адвокат прокомментировал приговор архиепископу Микаэлу

ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Вынесенный ереванским судом приговор архиепископу Армянской апостольской церкви Микаэлу Аджапахяну по обвинению в призывах к захвату власти возвестил смерть правосудия и морали в Армении, считает адвокат Амрам Макинян.

Он заявил, что не будет участвовать ни в одном судебном заседании под ее председательством. "Призываю своих коллег поступить так же", - отметил адвокат.