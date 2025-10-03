Рейтинг@Mail.ru
Адвокат прокомментировал приговор архиепископу Микаэлу
20:38 03.10.2025 (обновлено: 20:55 03.10.2025)
Адвокат прокомментировал приговор архиепископу Микаэлу
Вынесенный ереванским судом приговор архиепископу Армянской апостольской церкви Микаэлу Аджапахяну по обвинению в призывах к захвату власти возвестил смерть... РИА Новости, 03.10.2025
Адвокат прокомментировал приговор архиепископу Микаэлу

Макинян: приговор архиепископу Микаэлу возвестил смерть правосудия в Армении

ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Вынесенный ереванским судом приговор архиепископу Армянской апостольской церкви Микаэлу Аджапахяну по обвинению в призывах к захвату власти возвестил смерть правосудия и морали в Армении, считает адвокат Амрам Макинян.
В пятницу судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.
Архиепископ Микаэл Аджапахян в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Суд приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы
Вчера, 16:41
"Обнародованным явно несправедливым судебным актом в отношении владыки Микаэла возвещено о биологической смерти справедливости и морали, и имя объявившего об этом — Армине Меликсетян", - написал адвокат в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он заявил, что не будет участвовать ни в одном судебном заседании под ее председательством. "Призываю своих коллег поступить так же", - отметил адвокат.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян во время оглашения приговора в зале суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Союзе армян России прокомментировали приговор архиепископу Аджапахяну
Вчера, 19:20
 
В миреАрменияЕреванРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянFacebookАрмянская апостольская церковь
 
 
