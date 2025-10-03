Рейтинг@Mail.ru
Защита обжалует арест миллиардера Сулейманова
19:03 03.10.2025
Защита обжалует арест миллиардера Сулейманова
Защита обжалует арест миллиардера Сулейманова - РИА Новости, 03.10.2025
Защита обжалует арест миллиардера Сулейманова
Защита обжалует арест миллиардера Ибрагима Сулейманова в рамках дела об убийстве, сообщил РИА Новости его адвокат. РИА Новости, 03.10.2025
происшествия
москва
ибрагим сулейманов
москва
происшествия, москва, ибрагим сулейманов
Происшествия, Москва, Ибрагим Сулейманов
Защита обжалует арест миллиардера Сулейманова

Защита обжалует арест миллиардера Сулейманова по делу об убийстве

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Защита обжалует арест миллиардера Ибрагима Сулейманова в рамках дела об убийстве, сообщил РИА Новости его адвокат.
"Конечно, обжалуем", - сказал защитник, отказавшись представиться.
В пятницу Басманный суд Москвы отправил Ибрагимова в СИЗО на срок два месяца.
ПроисшествияМоскваИбрагим Сулейманов
 
 
