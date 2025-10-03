Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии арестовали водителя, сбившего женщину с ребенком - РИА Новости, 03.10.2025
12:02 03.10.2025
В Башкирии арестовали водителя, сбившего женщину с ребенком
Суд арестовал жителя башкирских Туймазов, который за рулём автомобиля на большой скорости сбил на пешеходном переходе женщину с ребёнком, сообщает пресс-служба...
В Башкирии арестовали водителя, сбившего женщину с ребенком

УФА, 3 окт - РИА Новости. Суд арестовал жителя башкирских Туймазов, который за рулём автомобиля на большой скорости сбил на пешеходном переходе женщину с ребёнком, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Резонансное ДТП произошло вечером 1 октября в Туймазах, где 20-летний местный житель на большой скорости сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком и врезался в магазин. На видео с камер наблюдения пешеходы взлетели вверх от удара машины. Женщина погибла на месте, девочку увезли в больницу, она в тяжёлом состоянии в реанимации. Водитель был трезв. Он пояснил инспекторам ГИБДД, что пытался увернуть от столкновения с людьми и резко свернул в сторону супермаркета.
"С учетом позиции Туймазинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 20-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 декабря", - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
