Арестованный экс-сотрудник Росжелдора заявил, что денег на побег нет

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший заместитель начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Павел Веселов, обвиняемый во взяточничестве, настаивает на отсутствии у него денег на то, чтобы скрываться - надо отдавать долги и платить алименты, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как указано в документе, таким образом экс-чиновник прокомментировал доводы следствия о его материальном благосостоянии, о том, что он может скрыться от следствия и суда, иным образом воспрепятстовать производству по делу.

"Полагает, что доводы следствия о его материальном благосостоянии... являются необоснованными. Просит учесть отсутствие у него имущества и денежных накоплений, что подтверждается наличием долговых и алиментных обязательств", - отмечается в материалах.

Вместе с Веселовым арестован и руководитель фонда "Транспортная безопасность" Александр Благушин. Ранее в ЦОС ФСБ России сообщали, что оба фигуранта признали вину.

По данным следствия, Веселов через руководителя ООО "Лаборатория ФТБ" и фонда "Транспортная безопасность" Благушина получил взятку в особо крупном размере от руководителя фирмы за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности.

Веселову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении Благушина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве).