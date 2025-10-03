Apple удалила приложение по отслеживанию агентов ICE из App Store

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Американская компания Apple по запросу министерства юстиции США удалила приложение по отслеживанию местоположения агентов иммиграционной службы (ICE) ICEBlock из своего магазина приложений App Store, заявила генпрокурор США Пэм Бонди.
Как сообщает телеканал Fox News, ICEBlock - популярное приложение, пользователи которого могут анонимно сообщать о местоположении сотрудников ICE. Власти США ранее заявляли, что это приложение подвергает агентов опасности и помогает нелегальным мигрантам скрываться, отмечает телеканал.
"Сегодня мы связались с Apple и потребовали, чтобы они убрали приложение ICEBlock из своего App Store, - Apple так и сделала", - заявила Бонди в комментарии Fox News.
Телеканал напоминает, что, перед тем как открыть огонь, подозреваемый в нападении на отделение ICE в Далласе, Джошуа Ян, искал на своем телефоне приложения для отслеживания, в том числе и ICEBlock.
Apple в комментарии Fox News подтвердила удаление из App Store ICEBlock и аналогичных приложений. В свою очередь, создатель ICEBlock заявил, что заявления об опасности приложения для агентов ICE ложны и что разработчики будут "бороться изо всех сил".
Ранее представители ФБР и МВБ США сообщили, что в результате нападения на отделение ICE в Далласе сотрудники миграционной службы не пострадали, один арестованный погиб и двое получили ранения. Нападавший погиб. При этом представители властей сообщили, что около тела подозреваемого были найдены гильзы с направленными против ICE высказываниями. Позднее МВБ сообщило о кончине второго задержанного.
В день инаугурации президент США Дональд Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
