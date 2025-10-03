Apple удалила приложение по отслеживанию агентов ICE из App Store

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Американская компания Apple по запросу министерства юстиции США удалила приложение по отслеживанию местоположения агентов иммиграционной службы (ICE) ICEBlock из своего магазина приложений App Store, заявила генпрокурор США Пэм Бонди.

Apple в комментарии Fox News подтвердила удаление из App Store ICEBlock и аналогичных приложений. В свою очередь, создатель ICEBlock заявил, что заявления об опасности приложения для агентов ICE ложны и что разработчики будут "бороться изо всех сил".