Росавиация назвала авиапроисшествие с Ан-2 в Красноярском крае катастрофой - РИА Новости, 03.10.2025
16:38 03.10.2025 (обновлено: 16:39 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/an-2-2046216236.html
Росавиация назвала авиапроисшествие с Ан-2 в Красноярском крае катастрофой
Росавиация назвала авиационное происшествие с самолетом Ан-2 авиакомпании "Борус" в Красноярском крае катастрофой, сообщило ведомство. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:38:00+03:00
2025-10-03T16:39:00+03:00
Росавиация назвала авиапроисшествие с Ан-2 в Красноярском крае катастрофой

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Росавиация назвала авиационное происшествие с самолетом Ан-2 авиакомпании "Борус" в Красноярском крае катастрофой, сообщило ведомство.
В пятницу в 40 километрах от поселка Танзыбей Ермаковского района Красноярского края разбился самолет Ан-2 авиакомпании "Борус".
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Потерпевший крушение в июле под Тындой самолет был разрушен из-за пожара
16 сентября, 16:33
"Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Красноярского МТУ Росавиации", - сообщила Росавиация.
Погиб один человек. По предварительной информации, на борту воздушного судна находились два пилота.
Сейчас на месте работают девять человек, от МЧС России привлекаются пять человек и одна единица техники. На место происшествия едут дополнительные силы и средства МЧС России, в также медики.
"Ключевая цель расследования - установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем", - подчеркнули в ведомстве.
На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от села Зимарово в Рязанской области. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Рязанской области разбился легкомоторный самолет
4 сентября, 08:52
 
