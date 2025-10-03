Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве осудил на три года актера из "Склифософского" - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 03.10.2025 (обновлено: 11:15 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/akter-2046110977.html
Суд в Москве осудил на три года актера из "Склифософского"
Суд в Москве осудил на три года актера из "Склифософского" - РИА Новости, 03.10.2025
Суд в Москве осудил на три года актера из "Склифософского"
Нагатинский суд Москвы вынес приговор актеру Якову Левде, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T10:17:00+03:00
2025-10-03T11:15:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046110056_0:33:620:382_1920x0_80_0_0_8980893e98fbebad4c0431eb4b4f272a.jpg
https://ria.ru/20250926/galkin-2044511318.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046110056_35:0:587:414_1920x0_80_0_0_07d82bd3707b24dd2742ea1a7f1de280.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве осудил на три года актера из "Склифософского"

Актер из "Склифософского" Левда получил три года колонии за избиение матери

© Star Media (2018)Яков Левда
Яков Левда - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Star Media (2018)
Яков Левда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нагатинский суд Москвы вынес приговор актеру Якову Левде, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказал собеседник агентства.
По информации СМИ, Левда избил собственную мать.
Суд признал его виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", максимальное наказание по которой предусматривает до десяти лет заключения.
Левда снимался в сериалах "Склифософский", "Полицейский с Рублевки", "ГДР", "Фемида видит" и других.
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Мосэнергосбыт отозвал иск о взыскании задолженности с Галкина*
26 сентября, 10:47
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала