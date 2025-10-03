Суд в Москве осудил на три года актера из "Склифософского"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нагатинский суд Москвы вынес приговор актеру Якову Левде, сообщили РИА Новости в инстанции.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказал собеседник агентства.

По информации СМИ, Левда избил собственную мать.

Суд признал его виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", максимальное наказание по которой предусматривает до десяти лет заключения.