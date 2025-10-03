https://ria.ru/20251003/akter-2046110977.html
Суд в Москве осудил на три года актера из "Склифософского"
Суд в Москве осудил на три года актера из "Склифософского" - РИА Новости, 03.10.2025
Суд в Москве осудил на три года актера из "Склифософского"
Нагатинский суд Москвы вынес приговор актеру Якову Левде, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T10:17:00+03:00
2025-10-03T10:17:00+03:00
2025-10-03T11:15:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046110056_0:33:620:382_1920x0_80_0_0_8980893e98fbebad4c0431eb4b4f272a.jpg
https://ria.ru/20250926/galkin-2044511318.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046110056_35:0:587:414_1920x0_80_0_0_07d82bd3707b24dd2742ea1a7f1de280.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве осудил на три года актера из "Склифософского"
Актер из "Склифософского" Левда получил три года колонии за избиение матери
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нагатинский суд Москвы вынес приговор актеру Якову Левде, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказал собеседник агентства.
По информации СМИ, Левда избил собственную мать.
Суд признал его виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", максимальное наказание по которой предусматривает до десяти лет заключения.
Левда снимался в сериалах "Склифософский", "Полицейский с Рублевки", "ГДР", "Фемида видит" и других.