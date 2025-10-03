https://ria.ru/20251003/aeroport-2046115880.html
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 03.10.2025
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА
Аэропорт баварской столицы возобновил работу после приостановки полетов из-за дронов в воздушном пространстве, следует из данных электронного табло воздушной... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T10:41:00+03:00
2025-10-03T10:41:00+03:00
2025-10-03T10:41:00+03:00
в мире
германия
мюнхен
германия
мюнхен
в мире, германия, мюнхен
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА
Аэропорт Мюнхена возобновил работу после приостановки полетов из-за дронов