Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/aeroport-2046115880.html
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 03.10.2025
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА
Аэропорт баварской столицы возобновил работу после приостановки полетов из-за дронов в воздушном пространстве, следует из данных электронного табло воздушной... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T10:41:00+03:00
2025-10-03T10:41:00+03:00
в мире
германия
мюнхен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803797288_0:331:1620:1242_1920x0_80_0_0_3c7bce819c155042d2bb49d6ef6e4680.jpg
https://ria.ru/20250909/nlo-2040788501.html
германия
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803797288_0:179:1620:1394_1920x0_80_0_0_bdd7cb66cba0fb06bd6b6dd15c063d5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, мюнхен
В мире, Германия, Мюнхен
Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после инцидента с БПЛА

Аэропорт Мюнхена возобновил работу после приостановки полетов из-за дронов

CC BY-SA 3.0 / Tiia Monto / Аэропорт Мюнхена
Аэропорт Мюнхена - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
CC BY-SA 3.0 / Tiia Monto /
Аэропорт Мюнхена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. Аэропорт баварской столицы возобновил работу после приостановки полетов из-за дронов в воздушном пространстве, следует из данных электронного табло воздушной гавани.
Вечером 2 октября управление воздушного движения Германии ограничило полеты в аэропорту Мюнхена с 22.18 (23.18 мск), а затем и вовсе приостановило их из-за нескольких случаев обнаружения дронов. Данных о принадлежности беспилотников нет.
Согласно данным онлайн-тало, первым после возобновления полетов вылетел рейс в Варну в 5.50 (6.50 мск).
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
НЛО приостановил работу крупного аэропорта в Европе
9 сентября, 21:02
 
В миреГерманияМюнхен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала