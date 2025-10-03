Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Мюнхена приостановил полеты из-за дронов - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 03.10.2025 (обновлено: 12:43 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/aeroport-2046078100.html
Аэропорт Мюнхена приостановил полеты из-за дронов
Аэропорт Мюнхена приостановил полеты из-за дронов - РИА Новости, 03.10.2025
Аэропорт Мюнхена приостановил полеты из-за дронов
Аэропорт Мюнхена сообщил о приостановке полетов из-за дронов в воздушном пространстве, данных о принадлежности беспилотников нет. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T03:58:00+03:00
2025-10-03T12:43:00+03:00
в мире
россия
мюнхен
копенгаген
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046151213_0:164:3071:1891_1920x0_80_0_0_4f9963c793afe1e51b55caa11eef8c56.jpg
https://ria.ru/20250927/vpp-2044837626.html
https://ria.ru/20250927/bpla-2044777354.html
россия
мюнхен
копенгаген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046151213_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_cc778dadfe863e1ab7a66f330247d507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мюнхен, копенгаген, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Мюнхен, Копенгаген, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Аэропорт Мюнхена приостановил полеты из-за дронов

Аэропорт Мюнхена сообщил о приостановке полетов из-за дронов в гавани

© Getty Images / picture alliance/Felix HörhagerПассажиры перед информационным табло в аэропорту Мюнхена после сообщений о дронах в воздушном пространстве. 3 октября 2025
Пассажиры перед информационным табло в аэропорту Мюнхена после сообщений о дронах в воздушном пространстве. 3 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / picture alliance/Felix Hörhager
Пассажиры перед информационным табло в аэропорту Мюнхена после сообщений о дронах в воздушном пространстве. 3 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Аэропорт Мюнхена сообщил о приостановке полетов из-за дронов в воздушном пространстве, данных о принадлежности беспилотников нет.
"Поздно вечером 2 октября управление воздушного движения Германии ограничило полеты в аэропорту Мюнхена с 22.18 (23.18 четверга по мск), а затем и вовсе приостановило их из-за нескольких случаев обнаружения дронов", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.
Амстердамский аэропорт Схипхол - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
За дрон в аэропорту под Амстердамом могли принять воздушный шар
27 сентября, 22:59
Никакие данные о принадлежности БПЛА не указаны.
Датские аэропорты в сентябре несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Министр обороны Дании 25 сентября сообщил, что Дания не располагает доказательствами для утверждения, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции о причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным диппредставительства, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Датский полицейский - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Власти Дании заявили об обнаружении в небе беспилотников
27 сентября, 13:32
 
В миреРоссияМюнхенКопенгагенДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала