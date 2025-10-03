Ходатайство об аресте Абызова зарегистрировано в картотеке дел суда

Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде . Архивное фото

Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ходатайство об аресте экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова по новому делу о мошенничестве в особо крупном размере зарегистрировано в картотеке дел московского суда, выяснило РИА Новости.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Абызова зарегистрировано в картотеке дел Тверского суда Москвы . Согласно данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), материал передан судье, дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее источник, знакомый с материалами дела, сообщил РИА Новости, что в отношении Абызова возбуждено новое дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее в сентябре участник процесса, проходящего во Втором кассационном суде, где рассматривают жалобу на приговор Абызову, сообщал РИА Новости, что экс-министр доставлен в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу, он находится в одном из столичных СИЗО. Однако он не уточнял, о каком деле идет речь.

При этом следствие, как свидетельствуют имеющиеся в распоряжении РИА Новости материалы дела, обратилось с ходатайством в Тверской суд Москвы об аресте Абызова. Такая мера необходима, поскольку по новому делу у него сменился статус и в рамках этого он не является осужденным, а подозреваемым.

Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от пяти до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников. Мосгорсуд в октябре 2024 года признал приговор законным, он вступил в силу.

Абызова задержали в конце марта 2019 года, суд отправил его в СИЗО.

По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.