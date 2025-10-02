ВС России расширяют зону контроля в Купянске, рассказал Ганчев

БЕЛГОРОД, 2 окт – РИА Новости. ВС РФ продолжают блокировать ВСУ в северной и западной части города Купянск в Харьковской области и расширяют зону контроля, сообщил РИА Новости глава российской администрации области Виталий Ганчев.
"В настоящее время наши войска продолжают блокировать Купянск с северной его части и с западной. Таким образом, мы расширяем зону контроля", - сказал Ганчев.
Он добавил, что за прошедшие годы ВСУ создало из Купянска серьезный укрепрайон, что сказывается на оперативности его освобождения.
Минобороны РФ ранее сообщило, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
