ВС России расширяют зону контроля в Купянске, рассказал Ганчев
02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 02.10.2025
ВС России расширяют зону контроля в Купянске, рассказал Ганчев
ВС России расширяют зону контроля в Купянске, рассказал Ганчев
ВС РФ продолжают блокировать ВСУ в северной и западной части города Купянск в Харьковской области и расширяют зону контроля, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.10.2025
ВС России расширяют зону контроля в Купянске, рассказал Ганчев

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 2 окт – РИА Новости. ВС РФ продолжают блокировать ВСУ в северной и западной части города Купянск в Харьковской области и расширяют зону контроля, сообщил РИА Новости глава российской администрации области Виталий Ганчев.
"В настоящее время наши войска продолжают блокировать Купянск с северной его части и с западной. Таким образом, мы расширяем зону контроля", - сказал Ганчев.
Он добавил, что за прошедшие годы ВСУ создало из Купянска серьезный укрепрайон, что сказывается на оперативности его освобождения.
Минобороны РФ ранее сообщило, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
