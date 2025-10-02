Цена на золото обновила исторический рекорд

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Цена на золото в целом стабильна в четверг вечером после того, как вновь обновила исторический рекорд, а стоимость серебра впервые за 14 лет поднялась выше 48 долларов за тройскую унцию, следует из динамики торгов.
По состоянию на 17.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,78 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,05%, до 3 895,72 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,86% - до 47,27 доллара за унцию.
Ранее в ходе торгов цена золота достигла нового максимума в 3 923,3 доллара, а стоимость серебра поднималась выше 48 долларов впервые с мая 2011 года, приближаясь к историческому рекорду чуть менее чем в 50 долларов.
Поддерживают стоимость драгоценного металла ожидания того, что на ближайшем заседании Федеральная резервная система (ФРС) США сократит ключевую ставку. По данным CME Group, аналитики единогласно ожидают снижения ставки регулятором в текущем месяце. Традиционно снижение ставки ФРС сдерживает стоимость доллара и поддерживает спрос на золото.
Инвесторы следят и за новостями из Штатов. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
