Цена на золото обновила исторический рекорд

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Цена на золото в целом стабильна в четверг вечером после того, как вновь обновила исторический рекорд, а стоимость серебра впервые за 14 лет поднялась выше 48 долларов за тройскую унцию, следует из динамики торгов.

По состоянию на 17.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,78 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,05%, до 3 895,72 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,86% - до 47,27 доллара за унцию.

Ранее в ходе торгов цена золота достигла нового максимума в 3 923,3 доллара, а стоимость серебра поднималась выше 48 долларов впервые с мая 2011 года, приближаясь к историческому рекорду чуть менее чем в 50 долларов.

Поддерживают стоимость драгоценного металла ожидания того, что на ближайшем заседании Федеральная резервная система ( ФРС США сократит ключевую ставку. По данным CME Group , аналитики единогласно ожидают снижения ставки регулятором в текущем месяце. Традиционно снижение ставки ФРС сдерживает стоимость доллара и поддерживает спрос на золото.